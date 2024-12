Überraschung auf dem Landeplatz Kim Virginia Hartung: Nikola Glumac geht vor ihr auf die Knie

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac lassen ihre Follower an ihrer Liebesgeschichte teilhaben. (jom/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 20:30 Uhr

Die Realitystars Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgen nach ihrem Liebes-Outing weiterhin für Aufsehen. Jetzt sollen die beiden ihre Liebe mit einem Ring besiegelt haben.

Die Liebesgeschichte von Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) geht rasant weiter. Bei Instagram überraschten die beiden ihre Fans jetzt mit einer Neuigkeit. "Ich bin heute super früh aufgestanden, denn Nikola hat mir gesagt, dass er eine Überraschung geplant hat", erklärte die Ex-Dschungelcamperin in einer Instagram Story. "Alles was ich weiß: Ich soll mich relativ entspannt anziehen und ich habe High-Heel-Verbot. Er ist irgendwie total aufgeregt und neben der Spur gerade."

Nach der Überraschung erklärte sie in einer weiteren Story: "Ich kann es nicht glauben. Bin gerade so emotional. Ich poste euch gleich, was wir gemacht haben." In einem Instagram-Clip sind die beiden Realitystars bei einem Helikopterrundflug in Dubai zu sehen. Offenbar nach dem Rundflug nutzte Nikola Glumac die Gelegenheit und ging auf dem Landeplatz vor Kim Virginia mit einem Schmuckkästchen auf die Knie. Dieser ist die Freude darüber anzusehen und sie lässt sich den darin verborgenen Ring an den Finger stecken. Sie schreibt zu dem Video: "Die beste Liebesgeschichte ist unsere." Im Kommentarbereich beschreibt sie die Überraschung als einen "so unvergesslichen und emotionalen Moment".

In der Kommentarspalte häuften sich schnell die Glückwünsche, auch wenn sich einige Fans nicht einig waren, wozu sie die beiden jetzt genau beglückwünschen: "Herzlichen Glückwunsch – egal zu was. Ob Verlobung oder 'Kennlernphase beendet', beides toll", lautete ein Kommentar. "Wir sitzen gerade hier und sind beide so überwältigt von eurer ganzen Liebe", erklärte Hartung in einer Story zu den positiven Fan-Reaktionen. "Das ist nicht in Worte zu fassen."

"Du willst also mein Mann werden?"

Anfang Dezember machten die Realitystars, die im Frühjahr 2025 bei "Promis unter Palmen" (Sat.1) zu sehen sein werden, ihre neue Liebe offiziell. In einem TikTok-Video räumte Hartung mit den schwelenden Gerüchten auf. Sie begann mit den Worten "Wir haben euch was zu sagen …" und winkte dann den ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten vor die Kamera. Während Glumac seinen Arm um sie legte, schilderte sie: "Wir können noch gar nicht erzählen, wie das zustande gekommen ist, aber jetzt nehmen wir euch mit." Zum Beziehungsstatus fragte sie ihn: "Ja, was sind wir denn?" Als er das nicht so richtig beantworten konnte, hakte sie nach: "Du willst also mein Mann werden?" Darauf lautete seine Antwort: "Ja, bald."

In dem Clip betonten sie noch, dass sie erst in der "Kennenlernphase" seien. Sie würden sich aber schon seit drei Jahren kennen. Das sei eine "crazy Geschichte", die sie demnächst auch mit ihren Fans teilen wollten. "Erst haben wir gedacht, wir wollen das ganze geheim halten und für uns genießen, aber das ging irgendwie nicht", erklärte Hartung. "Es wird auf jeden Fall von uns sehr viel kommen, dass ihr das wisst", kündigte Glumac an.