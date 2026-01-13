Stars Kit Harington ‚ehrlich verärgert‘ über Fan-Petition für ein Remake des Game-of-Thrones-Finales

Kit Harington as Jon Snow in GOT season eight - AVALON - April - 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 09:00 Uhr

Kit Harington war „ehrlich verärgert“ über eine Fan-Petition, die ein Remake der letzten Staffel von ‚Game of Thrones‘ forderte.

Der 39-jährige Schauspieler war schockiert über die negative Reaktion und die fast zwei Millionen Menschen, die die inoffizielle Change.org-Petition unterschrieben, da er wusste, wie hart die Autoren David Benioff (55) und D.B. Weiss (54) an der Serie gearbeitet hatten. Kit sagte der ‚New York Times‘: „Das hat mich wirklich wütend gemacht. Also, wie könnt ihr es wagen? Tut mir leid, so fühle ich nun mal. Ich denke, das war ein Maß an Idiotie, das nur durch soziale Medien entstehen kann.“

Die achte und letzte Staffel des HBO-Fantasy-Dramas wurde 2019 ausgestrahlt, während Kit – der Jon Snow spielte – wegen Alkoholabhängigkeit und Stress in einer Reha war. Nach seiner Rückkehr war der Star verwirrt über die Ablehnung durch Fans und Kritiker. Im August 2024 sagte Kit gegenüber ‚GQ Hype‘: „Ich bin reingegangen, und alle liebten Thrones; ich kam raus, und alle hassten es. Ich dachte nur: ‚Was zum Teufel ist hier los?!'“ Rückblickend auf die finale Staffel von ‚Game of Thrones‘ – die von 2011 bis 2019 lief – meint er, ein „Fehler“ sei gewesen, dass Besetzung und Crew „alle so verdammt müde waren, dass wir nicht hätten weitermachen können“. Kit, der neben Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Maisie Williams (Arya Stark) und Peter Dinklage (Tyrion Lennister) spielte, ergänzte gegenüber dem Magazin: „Und deshalb verstehe ich, dass manche Leute fanden, es sei überstürzt gewesen, und da stimme ich ihnen vielleicht zu.“

Trotz seiner Kritik an den Millionen Fans, denen die letzte Staffel von ‚Game of Thrones‘ nicht gefiel – in der laut Kit eine Kampfszene 55 aufeinanderfolgende Nächte gedreht wurde –, erkannte er an, dass „jeder ein Recht auf seine Meinung hat“. Kit sagte: „Ich denke, gegen Ende wurden vielleicht einige Fehler in der Geschichte gemacht. Ich glaube, es gab einige interessante Entscheidungen, die nicht ganz funktioniert haben.“