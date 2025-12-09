Stars Kleiner Tarzan: Alexander Klaws steht mit seinem Sohn auf der Bühne

Alexander Klaws steht mit seinem Sohn auf der Bühne.

Alexander Klaws wird gemeinsam mit seinem Sohn Lenny Klaws auf der Bühne des Musicals ‚Tarzan‘ stehen.

Der 42-Jährige wollte sich diesen Wunsch lange nicht aussprechen, nun wird er am 19. Dezember jedoch endlich Realität. Für den einstigen ‚DSDS‘-Sieger hat das Comeback im Hamburger Stage Theater Neue Flora einen großen emotionalen Wert. Schließlich begann dort vor 15 Jahren nicht nur Klaws‘ eigene Karriere als Tarzan, sondern auch seine Familiengeschichte, denn hier lernte er seine Frau, die Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller, kennen.

Doch in diesem Winter schwingt sich nicht nur der Papa durch den Dschungel: Auch Sohn Lenny hat den Wunsch geäußert, selbst als kleiner Tarzan auf die Bühne zu dürfen. Der Achtjährige erlebte seinen Vater bei Auftritten im Stage Palladium Theater Stuttgart und war sofort Feuer und Flamme: „Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan. Dann fragte er: ‚Papa, kann ich das eigentlich auch machen?'“ berichtete Klaws laut ‚Bunte‘.

Unter der Bedingung, dass Lenny es aus eigenem Antrieb wolle — nicht, weil Mama oder Papa ihn drängten — machte Klaws den Schritt zum Casting. Prompt erhielt der Junior die Zusage und wurde in die ‚Tarzan-Schule‘ in Hamburg aufgenommen. Auch wenn Vater und Sohn nur wenige gemeinsame Szenen haben, verspricht eine Schlüsselszene im zweiten Akt Gänsehaut: Dann sitzt Lenny auf einer Truhe, öffnet sie und aus ihr steigt sein Vater heraus. „Das wird die intensivste Szene sein, die ich je in meinem Leben auf einer Bühne gespielt habe“, weiß Alexander Klaws schon jetzt tief bewegt.