Poptitan hat sechs Kinder Knallharte Erziehung? So ist Dieter Bohlen als Vater

Dieter Bohlen hat sechs Kinder von drei Frauen. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 11:23 Uhr

Dieter Bohlen ist als Vater offenbar nicht so tough wie in seinen Castingshows. In einem Interview hat er nun offen über seine Beziehung zu seinen Kindern gesprochen und auch zugegeben, was ihn zu einem "schlechten Vater" macht.

Als Chefjuror bei "Deutschland sucht den Superstar" hält sich Dieter Bohlen (70) nur selten zurück. Wenn es um sein Privatleben geht, ist der Poptitan hingegen eher zurückhaltend. Nun hat der Musikproduzent aber ungewohnt offen über seine Beziehung zu seinen sechs Kindern gesprochen – und die ist offenbar ganz anders, als viele Menschen erwarten würden. "Das wird viele jetzt wundern, aber ich bin der liebste, aufopferungsvollste, tollste, netteste Vater dieses Planeten", erklärt Bohlen bescheiden im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Allerdings gesteht er auch eine Schwäche ein.

"Deshalb bin ich auch ein schlechter Vater"

"Ich mache alles für meine Kinder. Ich fahre sie zur Schule. Es gibt kein Nein, wenn sie mich etwas fragen. Deshalb bin ich auf der anderen Seite auch ein schlechter Vater", erklärt Bohlen. "In schlauen Büchern steht immer, dass man mit seinen Kindern nicht befreundet sein soll. Man muss ihnen Grenzen aufzeigen. Das ist ganz wichtig, damit ein Kind Selbstvertrauen gewinnt." Bei ihm sei das aber anders. "Ich habe total Respekt vor meinen Kindern und bin unheimlich stolz auf sie."

Streng wird Bohlen offenbar nur, wenn es um Bildschirmzeit geht: "Das ist im Moment die absolute Währung. Wenn man denen sagt, dass sie heute nur eine Stunde Bildschirmzeit kriegen, laufen die wie auf Schienen", sagt der 70-Jährige über seine zwei jüngsten Kinder Amelie (13) und Maximlian (11).

Dieter Bohlen ist bereits Opa

Dieter Bohlen hat insgesamt sechs Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit Erika Sauerland hat der Musikproduzent die Söhne Marc (39) und Marvin (36) sowie Tochter Marielin (34). Letztere machte ihn im März 2023 bereits zum Großvater. Aus seiner Beziehung mit Estefania Heidemanns (45) hat Bohlen den Sohn Maurice (19). Kind Nummer fünf und sechs, Tochter Amelie und Sohn Maximlian, stammen aus der Ehe mit Carina Walz (40).