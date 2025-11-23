Film ‚Knives Out: Wake Up Dead Man‘ von Rian Johnsons ‚komplizierter Beziehung zur Religion‘ inspiriert

Rian Johnson at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2025, 11:35 Uhr

‚Knives Out: Wake Up Dead Man‘ wurde von Rian Johnsons „sehr komplizierter Beziehung zur Religion“ inspiriert.

Der 51-jährige Filmemacher steht erneut an der Spitze des dritten Mordmysteriums im Netflix-Franchise. Daniel Craig kehrt als Benoit Blanc zurück, in einer Geschichte, die sich um eine katholische Kirche in New York dreht.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet Craig jetzt über den Regisseur: „Er hat eine sehr komplizierte Beziehung zur Religion. Und daraus ist dieser Film entstanden.“

Johnson wuchs in einer evangelikalen Familie in Kalifornien auf und entschied sich, den Film zu machen, um seine Jugend neu zu bewerten. Der Filmemacher erklärte: „Ich habe langsam gemerkt, dass ich das aus der Perspektive von mir, heute, schreibe. Ich musste zurückgehen zu mir vor 30 Jahren und zu den Dingen, die mich als Christ inspiriert und angetrieben haben.“

Der Film zeigt Figuren wie Josh O’Connors jungen Priester Reverend Jud Duplenticy sowie den grausamen Kirchenführer Monseignior Jefferson Wicks (Josh Brolin). Johnson merkte an, dass die Mitglieder der Gemeinde ihn alle auf unterschiedliche Weise repräsentieren. Er sagte: „Jeder einzelne von ihnen ist ein anderer Ausschnitt meiner eigenen persönlichen Erfahrung mit dem Glauben.“

Über Cailee Spaenys behinderte, ehemalige Konzertcellistin Simone Vivane sagte Johnson, er habe „eine tiefe Verkörperung davon auf physische Weise ausdrücken“ wollen. Jeremy Renner spielt den Stadtarzt Nat Sharp, der „die Vorstellung von einer Bitterkeit repräsentiert, an der man festhält“.

Derweil tritt Daryl McCormack als aufstrebender Politiker Cy Draven auf, dessen Anhängerschaft für Johnson ein Weg ist, seine früheren politischen Einstellungen zu verarbeiten, von denen er sich inzwischen abgewandt hat. Er sagte: „Ich kenne dieses Gefühl, wenn es sich gut anfühlt, gegen die Welt zu sticheln. Ich hoffe, ich war nicht so schlimm, aber ich kann es nachvollziehen.“

Als Johnson aufs College ging, begann er die Religion abzulehnen und musste sich damit auseinandersetzen, wo er mit seinem Glauben stand. Er fügte hinzu: „Irgendwann hatte ich definitiv diesen Moment: ‚Oh, warte mal, bin ich gar kein Christ mehr?‘ Das war für mich ein echter Verlust von Identität.“ Den Rest seiner 20er habe er damit verbracht, die Teile wieder zusammenzusetzen und einen neuen Weg zu finden, die Welt zu betrachten.