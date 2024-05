Neue Episoden ab 7. Juni „Köln 50667“: Zwei Fanlieblinge feiern im Stream ihr Comeback

Der Cast von "Köln 50667". (wue/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 16:20 Uhr

Im linearen Fernsehen ist bald Schluss, dafür geht es im Stream weiter. Fans bekommen via RTL+ ab Anfang Juni vorerst 40 neue Folgen von "Köln 50667" zu sehen. Es geht zurück zu den Anfängen der Serie.

"Köln 50667" wird bald aus dem RTLzwei-Programm verschwinden, doch schon vor dem großen Finale im linearen TV geht es mit neuen Episoden beim Streamingdienst RTL+ weiter. Die Serie wird sich im Stream nicht nur auf ihre Wurzeln zurückbesinnen, es gibt auch ein Wiedersehen mit zwei Fanlieblingen.

"Köln 50667" setzt im Stream auf seine Wurzeln

Anfang Mai hatte RTL bereits bekanntgegeben, dass "Köln 50667" exklusiv auf dem Streamingdienst fortgesetzt wird. Wie das Unternehmen mitteilt, sind vorerst 40 neue Folgen geplant, die es ab dem 7. Juni immer montags und freitags zu sehen geben wird. Die Serie soll zudem dorthin zurückkehren, wo einst alles begonnen hat – in die "Kunstbar".

Außerdem wird es neben einem Wiedersehen mit vielen der Darstellerinnen und Darsteller auch ein besonderes Comeback zweier Lieblinge der Fans geben: Leonie und Kevin sind wieder da! Wird es nach der turbulenten Liebesgeschichte der beiden womöglich gar eine gemeinsame Zukunft in Köln geben?

Zum Cast gehören:

Jan, Kevin, Lilli, Olivia, Noah, Paula, Emma und Michelle (WG Jan)

Lea, Ben, Luise, Nick und Leonie (Das Loft)

Lea, Jan, Kevin, Lilli, Leonie, Emma, Paula, Noah (Das Kunstbar-Team)

Außerdem wird Kenan dabei sein.

Die letzten Episoden im TV

Im Fernsehen verabschiedet sich "Köln 50667" genau eine Woche nach dem Streaming-Start der neuen Folgen mit einer großen Final-Episode am 13. Juni. Am 14. Juni wird bei RTLzwei zudem ein "Best-of-Special" ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, der kann das Finale ab dem 6. Juni und das Special ab dem 7. Juni bei RTL+ streamen.