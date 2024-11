Stars König Charles: Er soll Ufo-Infos herausgeben

King Charles speach at opening of Commonwealth meeting in Apia Samoa Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 16:00 Uhr

König Charles wurde aufgefordert, „auf die Veröffentlichung der britischen Akte X zu drängen“.

Der 76-jährige Monarch soll die britischen Politiker um ein politisches Briefing über außerirdisches Leben bitten und darauf drängen, dass jegliches Material veröffentlicht wird. Das zumindest findet der Filmemacher von ‚The King Of UFOs‘, Mark Christopher Lee.

Mark, dessen Film die Verbindungen der königlichen Familie zu UFOs und dem Paranormalen untersucht, sagte: „König Charles könnte seine Minister um eine Unterrichtung über UFOs bitten und diskret nachfragen, was in den sogenannten X-Akten steht, und herausfinden, was die Wahrheit ist. Von den Dreharbeiten zu diesem Film wissen wir, dass der König ein großes Interesse an UFOs und anderen außerirdischen Angelegenheiten hat. Der König sollte seine Position als Top-Push für die Veröffentlichung der britischen Akte X nutzen – die Öffentlichkeit verdient es, die Wahrheit zu erfahren.“ Und der Filmemacher hat auch vorgeschlagen, dass der britische Premierminister Sir Keir Starmer UFO-Anhörungen im Parlament abhalten sollte, ähnlich wie bei Treffen im US-Kongress. Er sagte: „Das sind keine Randverschwörungstheorien mehr. Die britischen Politiker müssen das ernst nehmen. Die Öffentlichkeit verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Wir sind näher als je zuvor daran, Beweise für intelligentes Leben in unserer Galaxie zu finden – sind wir auf den Erstkontakt vorbereitet? Dies wird eine neue galaktische Ära der Politik schaffen – die Exo-Politik – und wird neues Denken erfordern.“

UFOs oder UAPs, wie sie jetzt genannt werden, würden in den USA sehr ernst genommen, sowohl von namhaften Wissenschaftlern wie Prof. Avi Loeb aus Harvard als auch von Politikern. Sowohl Republikaner als auch Demokraten würden die US-Regierung auffordern, die Wahrheit über UFOs zu veröffentlichen. „Wir brauchen das Gleiche in Großbritannien“, findet Lee. „Wissenschaftler und Politiker müssen sich engagieren – es gibt etwas Unidentifiziertes am Himmel, das die Menschen auf der ganzen Welt sehen. Es ist keine lustige Sache mehr.“ Marks neuer Film ‚The Rendelsham UFO – The British Roswell‘ befasst sich mit den Beweisen für eine UFO-Landung auf britischem Boden und behauptet, dass die Wahrheit von der britischen Regierung vertuscht wurde. Er soll nächsten Monat in die Kinos kommen, während ‚The King of UFOs‘ jetzt auf Amazon Prime Video und Tubi gestreamt wird.