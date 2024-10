Stars König Charles: Rede im australischen Regionalparlament

King Charles Queen Camilla Sydney Getty 21.10.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 10:00 Uhr

Der britische Monarch hat die ersten Termine innerhalb seiner Australien-Reise absolviert.

König Charles empfindet „große Freude“ darüber, Australien zum ersten Mal als Monarch besuchen zu können.

Der 75-Jährige ist mit seiner Frau Queen Camilla nach Down Under gereist, um das Land zum ersten Mal zu besuchen, seit er den Thron nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth im Jahr 2022 bestiegen hat. Während einer Rede im Parlamentsgebäude von New South Wales in Sydney am Sonntag (20. Oktober) verriet der König, dass die Reise seine Liebe zu Australien „erneuert“ habe.

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens des australischen Oberhauses überreichte Charles den Politikern eine Sanduhr, die er als „Redezeitmesser“ bezeichnete: „Da der Sand der Zeit die Kürze fördert, bleibt mir nur noch zu sagen, welch große Freude es ist, zum ersten Mal als Souverän nach Australien zu kommen und eine Liebe zu diesem Land und seinen Menschen zu erneuern, die ich schon so lange hege.“

Der Monarch fügte hinzu: „Demokratische Systeme müssen sich natürlich weiterentwickeln, um ihren Zweck zu erfüllen, aber sie sind dennoch im Wesentlichen solide Systeme, wie ich vor 50 Jahren in diesem Gebäude sagte. Ich glaube, dass die Demokratie, wenn sie von Weisheit und gutem Glauben getragen wird, eine außergewöhnliche Fähigkeit zu Innovation, Kompromiss und Anpassungsfähigkeit sowie Stabilität besitzt.“

Das Königspaar landete am Freitag (18. Oktober) in Down Under und ruhte sich am Samstag von der langen Reise aus, bevor am Sonntag der offizielle Besuch begann. Charles und Camilla besuchten nicht nur das Parlamentsgebäude von New South Wales, sondern auch eine Kirche in einem Vorort im Norden Sydneys, wo der König eine mit der Ersten Flotte mitgebrachte Bibel signierte.