Stars König Charles: Rückkehr nach London wegen vermutlich weiterer Krebsbehandlung

Bang Showbiz | 13.02.2024, 18:00 Uhr

König Charles ist für eine vermutlich weitere Krebstherapie nach London zurückgekehrt.

Bei dem 75-jährigen britischen Monarchen war zuvor eine unbekannte Form der Krankheit diagnostiziert worden, nachdem ein „anderes Problem festgestellt wurde, das Anlass zur Sorge gibt“, als er sich im vergangenen Monat einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata unterzog.

Und auf Bildern, die der ‚Daily Mail‘ vorliegen, ist jetzt zu sehen, wie der König am Dienstag (13. Februar) mit seiner Ehefrau, Königin Camilla, nur zwei Tage, nachdem er in Sandringham bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Beginn der Behandlung gesichtet wurde, wieder in London ankommt. Charles war am Dienstagnachmittag mit dem königlichen Helikopter im Clarendon House angekommen, wobei angenommen wird, dass sich das königliche Paar zumindest in den nächsten Tagen in der Westminster-Residenz aufhalten wird. Die Neuigkeiten kommen nur wenige Tage, nachdem Charles, der nach dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. im September 2022 den Thron bestieg, der Öffentlichkeit seinen „herzlichen Dank“ für all ihre Unterstützung aussprach, seitdem er seine Diagnose bekannt gegeben hatte. Mit dem offenen Umgang mit seiner Erkrankung möchte der König „Fokus auf die Arbeit all jener Organisationen werfen, die Krebspatienten und ihre Familien“ unterstützen. In einem vom Buckingham Palace veröffentlichten Statement erzählte Charles: „Ich möchte meinen herzlichsten Dank für die vielen Unterstützungsbotschaften und guten Wünsche ausdrücken, die ich in den letzten Tagen erhielt. Wie jeder Krebskranke weiß, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung. Es ist auch ermutigend zu hören, wie das Teilen meiner eigenen Diagnose dazu beiträgt, das öffentliche Verständnis zu fördern und einen Fokus auf die Arbeit all jener Organisationen zu werfen, die Krebspatienten und ihre Familien im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt unterstützen.“