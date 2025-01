Stiefsohn des ehemaligen Kindermädchens König Charles: Trauer um britisches Todesopfer von New Orleans

König Charles soll bereits seine Trauer um Edward Pettifer zum Ausdruck gebracht haben. (jom/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 13:01 Uhr

Unter den Todesopfern des Attentats von New Orleans befindet sich der Brite Edward Pettifer. Dabei soll es sich laut britischen Medien um den Stiefsohn des ehemaligen Kindermädchens von Prinz William und Prinz Harry handeln. König Charles soll bereits auf die traurige Nachricht reagiert haben.

Mindestens 14 Menschen starben laut FBI bei dem Attentat in New Orleans, Louisiana. Ein Mann war in der Silvesternacht mit einem Auto in eine Menschenmenge in dem belebten Ausgeh- und Touristenviertel French Quarter gefahren. Unter den Todesopfern befindet sich der Brite Edward Pettifer aus dem Londoner Stadtteil Chelsea. Das berichtet die "BBC" unter der Berufung auf die Metropolitan Police. Er wurde nur 31 Jahre alt.

"Die gesamte Familie ist erschüttert über die tragische Nachricht von Eds Tod in New Orleans", heißt es in einem Statement seiner Angehörigen. "Er war ein wunderbarer Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und ein Freund für so viele. Wir werden ihn alle schrecklich vermissen." Die Gedanken der Familie seien bei den anderen Familien, "die durch diesen schrecklichen Anschlag ihre Familienmitglieder verloren haben. Wir bitten darum, dass wir den Verlust von Ed als Familie in Ruhe betrauern können."

Video News

Verbindung zu den britischen Royals

Wie "Sky News" berichtet, soll es sich bei Pettifer um den Stiefsohn einer ehemaligen Nanny der Royals handeln. Wie der Sender erfahren haben will, soll der König auf offiziellem Wege über den Tod von Edward Pettifer informiert worden sein. Er soll seine tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht und der Familie sein persönliches Beileid ausgesprochen haben.

"The Daily Telegraph" berichtet weiter, dass Pettifers Stiefmutter Tiggy Legge-Bourke (59) zwischen 1993 und 1999 das Kindermädchen von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) war und danach eine enge Beziehung zu den beiden hatte. Gemeinsam mit Edwards Vater Charles Pettifer (59), der neben Edward einen weiteren Sohn aus einer früheren Beziehung hat, hat sie zwei Söhne, die die Patenkinder von William und Harry sein sollen. Laut "Daily Telegraph" betreibt Legge-Bourke heute eine Frühstückspension in Wales.