Und einen kuscheligen Schal König Frederik und Königin Mary: Zur Begrüßung trägt sie Purpur

König Frederik und Königin Mary bei der Begrüßung des isländischen Präsidenten in Kopenhagen. (ili/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 17:07 Uhr

König Frederik und Königin Mary haben sich für den Staatsbesuch des isländischen Präsidentenpaares herausgeputzt. In ihrem purpurfarbenen Mantelkleid war sie das Highlight auf dem roten Teppich.

König Frederik von Dänemark (56) und Königin Mary (52) begrüßten die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir (55) und ihren Ehemann Björn Skúlason am Dienstag im Hafenareal Nordre Toldbod in Kopenhagen. Die Isländer sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Dänemark. Wie "Mail Online" weiter meldet, kamen die Gäste mit dem Boot an, zu viert bestiegen sie dann eine Kutsche zur Zitadelle, wo eine Kranzniederlegung stattfand.

Mary mag Lila – und Soeren Le Schmidt

Zur Begrüßung erschien Mary in einem besonders auffallenden Look. Sie trug ein lila Mantelkleid von Soeren Le Schmidt mit glockigem Saum. Ton-in-Ton kombinierte sie dazu einen Strickhaarreif und feine Handschuhe. Auch ihre schmale Handtasche war in einem Purpur-Ton gehalten.

Einen starken Kontrast dazu bildete der hellgraue Feinstrickschal, den die Ehefrau des Monarchen sich um den Hals und die Schultern geschlungen hatte. Weniger herbstlich sah es um ihre Beine herum aus. Über der hellen Feinstumpfhose trug sie dunkelbeige Pumps. Die einzigen Schmuckstücke, die Mary anhatte, waren ihr Ehering und ein Paar diamantene Ohrstecker, als sie mit Frederik für gemeinsame Fotos posierte.

Marys Ehemann, der Anfang des Jahres seiner Mutter, Königin Margrethe II. (84), auf den Thron gefolgt war, warf sich für seinen ersten Staatsbesuch in einen eleganten dunkelblauen Topcoat und eine dunkle Hose. Auch für Tómasdóttir ist es der erste Staatsbesuch im Ausland, seit sie am 1. August als Präsidentin von Island vereidigt wurde.

Royals-Fans wird Marys Mantelkleid von Soeren Le Schmidt an ein ähnliches lila Kleid erinnern, das sie zu einem anderen besonderen Anlass trug. Damit erschien sie zur Krönungszeremonie von König Charles III. (75) im vergangenen Mai in der Westminster Abbey.

Sie ist seit langem ein Fan des dänischen Designers und trug seine Kreationen bereits bei mehreren Anlässen, unter anderem bei Frederiks Krönung im Januar. Damals war es eine schneeweiße Version – und eine Anspielung auf die dänische Flagge, denn Mary schmückte Le Schmidts Kreation mit historischem Rubinschmuck.

Am Dienstagabend werden der König und die Königin im Schloss Christiansborg ein Staatsdinner zu Ehren des Präsidentenpaares geben, an dem auch Prinzessin Benedikte (80) teilnehmen wird.