Großes Schauspieler-Treffen Königin Camilla in London: Shakespeare-Abend mit Judi Dench und Co.

Camilla strahlt zwischen Dame Judi Dench (li.) und Vanessa Redgrave (re.). (eee/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 09:39 Uhr

Königin Camilla hat den Valentinstag mit einem Shakespeare-Abend in London ausklingen lassen. Dort traf sie auf zahlreiche Schauspielstars, darunter Judi Dench und Gary Oldman.

Königin Camilla (76) hält weiter die Stellung, während König Charles III. (75) sich auf seine Krebsbehandlung konzentriert. Am Mittwochabend besuchte die Königsgemahlin eine Shakespeare-Veranstaltung im Londoner Grosvenor House Hotel, bei der auch einige bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zugegen waren. Unter anderem verbrachte Camilla den Abend mit Dame Judi Dench (89), "Harry Potter"-Star Gary Oldman (65) und "Maleficent"-Schauspieler Robert Lindsay (74), die dort das Stück "Hamlet" von William Shakespeare aufgeführt haben.

Video News

Zwei Gruppenfotos mit Camilla in der Mitte

Im Hotel angekommen, wurde Camilla zunächst von Brian Cox (77), Jeremy Irons (75) und David Mitchell begrüßt. Anschließend wurden zwei Gruppenfotos geschossen, die auch auf Instagram geteilt wurden. Zunächst mit den anwesenden Frauen, zu denen neben Dench auch Joanna Lumley, Floella Benjamin, Twiggy Lawson, Harriet Walter, Penelope Wilton, Maureen Lipman, Virginia McKenna, Sian Phillips, Vanessa Redgrave, Penelope Keith und Patricia Routledge zählten. Camilla nahm mit ihrem grünen Samt-Blusenkleid, zu dem sie ein paar schwarze Stiefeletten mit leichtem Absatz kombinierte, in der vorderen Mitte Platz.

Im Anschluss waren die Herren an der Reihe. Neben Camilla posierten Alex Jennings, Freddie Fox, Jeremy Irons, Brian Cox, Tom Courtenay, Peter Egan, Robert Lindsay, Martin Jarvis, Simon Russell Beale, Robert Powell und Samuel West. Und eine kleine Geste zum Valentinstag am Mittwoch gab es ebenfalls: Der Event-Moderator Gyles Brandreth überreichte Camilla am Abend noch zwei weiße Pullover mit roten Herzen, in der Hoffnung, diese mögen sie und König Charles "in diesen kalten Wintermonaten warm halten".

König Charles wieder zurück in Sandringham

König Charles verbrachte den Valentinstag unterdessen mit seiner Rückreise von London nach Sandringham. Der Monarch war lediglich für rund 24 Stunden in der Hauptstadt, um sich um einige Termine zu kümmern. Öffentliche Veranstaltung soll er auf ärztlichen Rat während der Behandlungen nicht wahrnehmen. Charles kümmert sich von seinem Landsitz aus aber weiterhin um Staatsgeschäfte,.

Am 5. Februar 2024 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass der König an "einer Form von Krebs" leide. Um welche Erkrankung es sich genau handelt, wurde nicht kommuniziert. Der Krebs wurde während Tests im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes in London entdeckt. Charles wurde an der Prostata operiert. Um Prostatakrebs handelt es sich aber nicht, stellte das Königshaus klar.