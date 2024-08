Mit Willem-Alexander und Alexia Königin Máxima zeigt sich gut gelaunt bei Formel-1-Rennen

Königin Máxima und König Willem-Alexander posieren mit Tochter Alexia. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 10:00 Uhr

Beim Großen Preis der Niederlande durften am Sonntag auch die Royals nicht fehlen. Königin Máxima strahlte bestens gelaunt in Grün und hatte Ehemann Willem-Alexander und Tochter Alexia an ihrer Seite.

Beim Großen Preis der Niederlande auf dem Circuit Park Zandvoort waren am Sonntagnachmittag (25. August) zwar die meisten Augen auf die Fahrbahn gerichtet, wo sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (26) bei seinem Heimrennen mit Platz zwei hinter Lando Norris (24) begnügen musste. Abseits der Fahrbahn gab es aber auch einen anderen Hingucker: Königin Máxima (53) besuchte das Formel-1-Rennen gemeinsam mit Ehemann Willem-Alexander (57) und Tochter Alexia (19).

Máxima begeistert in Grün

Máxima war dabei in einem grünen Ensemble mit gemusterter Hose und weißen Sandalen gekleidet und trotzte den milden Temperaturen mit einem khakifarbenen Trenchcoat. Willem-Alexander trug einen beigefarbenen Anzug mit hellblauem Hemd.

Prinzessin Alexia war ganz klassisch in schwarzer Wide-Leg-Hose und einem schwarzen One-Shoulder-Top gekleidet und filmte Teile des Rennens laut der britischen"Daily Mail" voller Begeisterung mit ihrem Smartphone. Die 19-Jährige entschied sich für einen natürlichen Make-up-Look und trug ihre roten Haare offen.

Ihre beiden Schwestern, Kronprinzessin Catharina-Amalia (20) und Prinzessin Ariane (17), waren bei dem Grand Prix offenbar nicht mit dabei.

Familien-Reunion an der Rennbahn

Das Trio traf vor Ort auch auf weitere Familienmitglieder. Auf einem Schnappschuss ist etwa zu sehen, wie Königin Máxima Prinzessin Annette (52) umarmt, die Ehefrau von Willem-Alexanders Cousin Prinz Bernhard (54). Zudem posierte die Familie mit Graf Claus-Casimir von Oranien-Nassau (20), Willem-Alexanders Neffe und Sechster in der Thronfolge.

Auch unter den rund 105.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort war zudem Prinzessin Margriet (81), die Schwester der ehemaligen Königin Beatrix (86), sowie deren Sohn Prinz Maurits (56) mit seiner Ehefrau Prinzessin Marilene (54) und ihrem gemeinsamen Sohn Lucas (21).