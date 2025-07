Stars ‚Komm raus, Mama!‘: Lindsay Lohans Sohn dachte, sie sei im Fernseher gefangen

Lindsay Lohan attends the Freakier Friday Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 14:00 Uhr

Der Sohn der Schauspielerin dachte, sie sei im Fernseher gefangen.

Lindsay Lohans Sohn dachte, sie sei im Fernseher gefangen.

Die 39-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Bader Shammas den zweijährigen Sohn Luai großzieht, hat „etwas Angst“, wie sie mit ihrem Kleinkind im Rampenlicht umgehen soll, jetzt, wo er sich ihres Ruhms „immer mehr bewusst“ wird.

In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ am Montag (28. Juli) sagte sie: „Heute Morgen war er mit meinen Schwiegereltern zusammen, und mein Mann und ich haben ‚Good Morning America‘ gemacht, und er meinte: ‚Mama, komm raus! Mama!‘ Er dachte, ich wäre im Fernseher gefangen. Jetzt, wo er älter und aufmerksamer wird, habe ich ein bisschen Angst. Ich möchte nicht, dass er … verwirrt wird.“ Jimmy schritt ein, um Luai zu beruhigen, dass es der ‚Freakier Friday‘-Darstellerin in seiner Show gut ging. Er winkte in die Kamera und sagte: „Mama geht es gut, Mama ist in Sicherheit, Mama sagt: ‚Hallo!‘ Uns geht es gut, wir sind glücklich, alles ist super.“

Im März 2024 sprach Lohan darüber, wie sich ihre Einstellung verändert hat, seit sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sie erklärte ‚E! News‘ damals: „Ich möchte Dinge tun, die mein Sohn sehen kann. Aber ich möchte auch Dinge tun, die mich inspirieren. Es ist ein Lernprozess – ich gehe es anders an und finde heraus, was ich tun möchte und wie ich es tun möchte.“