Stars Amanda Seyfried verrät, ob sie noch mit Lindsay Lohan befreundet ist

Amanda Seyfried - Met Gala - May 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 18:00 Uhr

Amanda Seyfried verrät, ob sie noch mit Lindsay Lohan befreundet ist.

Amanda Seyfried sagt, dass ihr die Freundschaft mit ihrer ‚Mean Girls‘-Kollegin Lindsay Lohan „sehr viel bedeutet“.

Die beiden Schauspielerinnen lernten sich bei den Dreharbeiten zur Kultkomödie ‚Mean Girls‘ im Jahr 2004 kennen und stehen bis heute in Kontakt. Amanda erklärte, dass ihre gemeinsamen Erfahrungen am Filmset im Laufe der Jahre zu einer bedeutungsvollen Freundschaft geworden seien. Dem ‚GQ‘-Magazin sagte sie: „Wir sind fast gleich alt. Damals arbeitete ich noch nicht auf diesem Niveau. Das Rampenlicht war auf Lindsay gerichtet, egal was sie tat. Wir sind uns nahe geblieben, weil zwischen uns echtes Vertrauen und Respekt bestehen. Was als gemeinsame Erfahrung begann, hat sich mit der Zeit zu einer bedeutungsvollen Freundschaft entwickelt.“

Amanda, die mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski zwei Kinder hat, erklärte weiter, dass sich ihre Freundschaft verändert habe, seit beide Mütter geworden sind. Lindsay bekam 2023 mit ihrem Partner Bader Shammas einen Sohn. Der ‚The Housemaid‘-Star sagte: „Heute sprechen wir viel mehr über das Leben, die Mutterschaft und unsere Familien. Sie ist immer jemand, auf den ich mich verlassen kann. Diese Beständigkeit ist selten, und ich schätze sie sehr.“

Lindsay durchlebte in ihren Zwanzigern schwierige Jahre mit Suchtproblemen und rechtlichen Auseinandersetzungen, bevor sie schließlich nüchtern wurde. Amanda verriet im Interview, dass auch sie in ihren Zwanzigern eine wilde Phase hatte. Allerdings sei sie zu ängstlich gewesen, Kokain auszuprobieren, und habe stets darauf geachtet, noch nüchtern genug zu sein, um sicher nach Hause zu kommen. Sie erklärte: „Meine Zwanziger waren verrückt. Ich war an vielen Orten. Ich erinnere mich auch daran, dass es einmal die Gelegenheit gab, im Chateau Marmont zum ersten Mal Kokain zu nehmen – und ich habe es nicht getan, weil ich Angst hatte. Es gab also eine Grenze dafür, wie exzessiv ich feiern würde, weil ich immer noch in der Lage sein wollte, selbst nach Hause zu kommen.“

Amanda erinnerte sich außerdem an eine Nacht, in der sie mit ihren ‚Mean Girls‘-Kollegen Daniel Franzese und Jonathan Bennett im Swimmingpool von Val Kilmer landete. Sie erzählte: „Bin ich feiern gegangen? Ja. Habe ich mich eines Nachts um ein Uhr morgens mit Daniel Franzese und Jonathan Bennett bei Val Kilmer wiedergefunden? Ja. Waren wir mit ihnen im Pool? Ja. Ich war 18 Jahre alt und gerade nach Los Angeles gezogen. Wir waren bei einer Vorführung von ‚Reefer Madness‘ gewesen. Ich war in Val Kilmers Haus – ich kann mich nicht einmal daran erinnern, ihn kennengelernt zu haben, aber ich war dort.“