Nach Wochen in Australien und Neuseeland Kourtney Kardashian und Travis Barker: Tour-Abschluss mit Babyfoto

Kourtney Kardashian und Travis Barker sind seit 2020 ein Paar und seit 2022 verheiratet. Im November 2023 kam ihr Sohn Rocky zur Welt. (ae/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 15:01 Uhr

Dieses Paar zieht alle Blicke auf sich: Kourtney Kardashian und Travis Barker haben mit ihrer Liebe schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Ihren Sohn Rocky halten sie bisher aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun macht der Musiker aber eine kleine Ausnahme.

Schlagzeuger Travis Barker (48) feiert das Ende der Australien- und Neuseeland-Tour seiner Band Blink-182 mit einem besonderen Schnappschuss. Auf dem Bild gewährt er einen kleinen Blick auf seinen erst vier Monate alten Sohn Rocky Thirteen, den er mit Reality-Star Kourtney Kardashian (44) hat.

Video News

Tour-Rückblick mit Babyfüßen

Der Musiker teilte auf Instagram mehrere Rückblicke von der Tour. Den Bilderreigen begann er mit einem Foto, das die Babyfüße von Rocky zeigt, die auf Barkers Schlagzeug ruhen.

Kourtney Kardashian hatte ihren Liebsten im vergangenen Monat durch Down Under begleitet – samt Baby und ihren anderen Kindern. Sie teilte in den sozialen Medien ebenfalls Eindrücke aus dem Tourleben. So veröffentlichte sie Bilder mit Kinderwagen und ihren ältesten Kindern Penelope (11) und Reign (9), die sie mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (40) hat. Ihr Sohn Mason (14) aus der Beziehung mit Disick war auf den Bildern nicht zu sehen. Dazu ließ sie wissen, dass sie Erfahrungen gesammelt hätte, "die ich immer in Erinnerung behalten und schätzen werde". So habe die Familie morgens immer Bananenpfannkuchen gemacht und abends zusammen Uno gespielt.

Wird Rocky bei "The Kardashians" komplett zu sehen sein?

Die Reality-Darstellerin, die sonst gerne jedes Detail ihres Privatlebens in der Öffentlichkeit ausbreitet, hat bisher davon abgesehen, das Gesicht ihres vierten Kindes zu zeigen. Bisher posteten sie und Travis Barker nur Rockys Hinterkopf und seine winzigen Füße. Wie "Page Six" berichtete, sei noch unklar, ob das Baby in der kommenden fünften Staffel der Reality-Show "The Kardashians" zu sehen ist. Am 14. Februar sei jedoch ein Kamerateam gesehen worden, das die 44-Jährige und ihre Kinder durch Australien begleitete.

Rocky Thirteen kam am 1. November 2023 nach einigen Komplikationen während der Schwangerschaft zur Welt. Er ist das erste gemeinsame Kind von Kourtney Kardashian und Travis Barker, die im April 2022 geheiratet haben. Wie die 44-Jährige hat auch der Schlagzeuger mehrere Kinder aus einer früheren Beziehung: Sohn Landon (20), Tochter Alabama (18) und Stieftochter Atiana De La Hoya (24) mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (48), mit der er von 2004 bis 2008 verheiratet war.