Musik KPop-Demon-Hunters-Star Audrey Nuna unterschreibt bei Republic Records

Audrey Nuna - 2026 BAFTAs - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 18:00 Uhr

KPop-Demon-Hunters-Star Audrey Nuna unterschreibt bei Republic Records.

Für Audrey Nuna beginnt ein neues Kapitel.

Die Sängerin hat einen Vertrag bei Republic Records unterschrieben und startet ihre neue musikalische Ära mit der Single ’superHuman‘, die vom Grammy-prämierten Produzenten Cirkut produziert wurde und am Freitag (7. August) erscheint. Die Verpflichtung folgt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für die Künstlerin. Im Animationshit ‚KPop Demon Hunters‘ lieh sie der Figur Mira ihre Stimme und durfte später als Mitglied von Huntr/X einen Oscar für den Filmsong ‚Golden‘ feiern.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Nuna, dass sich die Zusammenarbeit mit Republic Records wie der richtige Schritt anfühle: „Ich fühle mich geehrt, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der bereit ist, in die Zukunft von Musik und Kultur zu investieren.“ Den Song ’superHuman‘ schrieb sie in einer Phase großer Veränderungen. Das Stück spiegele einen Moment der Klarheit wider, nachdem sie sich so sichtbar gefühlt habe wie nie zuvor. „Ich wollte dieses Gefühl einfangen – Erlösung, Bestätigung und das Gefühl, dass sich das Blatt endlich wendet“, sagte sie. „Gleichzeitig wollte ich mich selbst und andere daran erinnern, menschlich zu bleiben. Menschlichkeit wird immer eine Superkraft sein – wenn wir sie zulassen.“

’superHuman‘ wird außerdem offizieller Song der Valorant Champions Tour 2026. Dafür arbeitet Nuna erneut mit Riot Games zusammen, nach ihrer ersten Kooperation für den Titel ‚Toxic‘ im Januar. Auch für ‚KPop Demon Hunters‘ geht die Erfolgsgeschichte weiter: Netflix schickt den Animationsfilm im kommenden Jahr mit einer großen Welttournee auf die Bühne. Bei der Upfront-Präsentation des Streamingdienstes in New York kündigte Netflix an, dass Fans eine spektakuläre Live-Show erwartet, die die Elemente des zweifach Oscar-prämierten Films zum Leben erwecken soll. Netflix-Werbechefin Amy Reinhard erklärte: „Auch heute ist ‚KPop Demon Hunters‘ noch immer der erfolgreichste Film auf Netflix. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit AEG Presents im kommenden Jahr unsere erste weltweite Konzerttour anzukündigen. Die Live-Show wird die Fans den Figuren und der Musik noch näherbringen. Weitere Informationen zu den Tour-Städten folgen später in diesem Jahr.“