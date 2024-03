Stars Krebs-Schock: Prinzessin Kate wollte ihre Kinder schützen

Prince William Kate Middleton Prince George Prince Louis Princess Charlotte - 08 05 23 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2024, 11:26 Uhr

Die Prinzessin von Wales soll zusammen mit ihrem Mann Prinz William versucht haben, ihre Krankheit vor ihren Kindern geheim zu halten.

Prinzessin Kate soll versucht haben, ihre Kinder vor der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose zu „schützen“.

Die 42-Jährige und ihr Mann Prinz William sind die Eltern von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Nachdem die Prinzessin von Wales seit Januar nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war, gab sie am Freitagabend (22. März) in einer Videonachricht bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Mittlerweile habe Kate auf Anraten ihrer Ärzte bereits mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen.

Davor soll das royale Paar sein Möglichstes getan haben, um zu verhindern, dass seine Kinder etwas von Kates Gesundheitszustand mitbekommen. Ein enger Freund des Paares enthüllt gegenüber ‚The Times‘: „Kate und William haben alles getan, um die Kinder zu schützen, damit sie nicht alles mitbekommen, was passiert ist. Die Kinder in der Schule reden, also war das ihre Hauptsorge.“ Glücklicherweise kann sich die dreifache Mutter während der kräftezehrenden Behandlung auf die Unterstützung ihres Ehemanns verlassen: „William ist so eine große Stütze.“

In ihrer Videobotschaft erklärte Kate, dass es Zeit gebraucht habe, um ihren Kindern „alles auf eine Art und Weise zu erklären, die für sie angemessen ist, und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird.“ Derzeit bräuchte die Familie „Privatsphäre“, damit die britische Prinzessin ihre Behandlung in Ruhe abschließen könne. „Meine Arbeit hat mir immer große Freude bereitet. Und ich freue mich darauf, wieder zurück zu sein. Aber im Moment muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren“, sagte Kate.