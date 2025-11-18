Stars Kris Jenner bleibt Ex-Partnern ihrer Töchter verbunden

Kris Jenner at the Met Gala September 2021 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 09:00 Uhr

Kris Jenner hegt keinen Groll gegen die Ex-Partner ihrer Töchter.

Die 70-jährige Showbiz-Matriarchin hat tatsächlich ein gutes Verhältnis zu den Ex-Partnern ihrer Töchter bewahrt. Kris betont, dass sie Beziehungen „nicht einfach so abschaltet“.

Kris, die die Töchter Kourtney, Kim und Khloe Kardashian sowie Kendall und Kylie Jenner hat, erklärte in einer Folge von ‚On Purpose with Jay Shetty‘, dass sie sich in Menschen verliebe und Leben und Jahre mit ihren Partnern oder ihren Freunden oder ihren Ehemännern verbracht habe. „Und ich habe all diese Erinnerungen und Reisen und Weihnachtsmorgenfeiern und Geburtstage und all den Spaß, das Lachen, die Freude, die Tränen, die Babys“, sagte sie. In vielen Fällen sind das natürlich auch die Väter ihrer Enkelkinder. Sie fügte hinzu: „Und ich liebe diese Männer, und diese Liebe verschwindet nicht, wenn wir wirklich herausfordernde Zeiten mit ihnen erleben. Für mich schaltet das nicht einfach ab.“

Viele der Beziehungen ihrer Töchter gingen mit einem großen Knall zu Ende, doch Kris kann über alte Kontroversen hinwegsehen und sich auf die Gegenwart konzentrieren. Sie sagte: „Wir müssen nicht mehr über diese Dinge sprechen. Es ist erledigt. Es ist abgehandelt.“ Die meisten Konflikte seien besprochen und geregelt worden, nicht wenige davon in der familieneigenen Reality-Show ‚The Kardashians‘. „Wir hatten es in der Show oder wir hatten es in unserem Leben. Jetzt ist es Zeit, verdammt nochmal erwachsen zu werden, reif zu sein. Ich liebe diejenigen, die ich geliebt habe, und ich mag nicht, was sie getan haben. Nein, tue ich nicht. Aber es lässt die Liebe nicht über Nacht weniger werden“, erklärte Kris.