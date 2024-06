Besonderer Tag Kronprinz Christian: Familienbesuch nach letzter Abiturprüfung

Prinz Vincent, Königin Mary, Kronprinz Christian, König Frederik X. von Dänemark, Prinzessin Isabella und Prinzessin Josephine (v.l.n.r.) am Montag vor dem Ordrup Gymnasium in Gentofte. (lau/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 18:41 Uhr

Der 18-jährige Kronprinz Christian von Dänemark hat am Montag seine finale Abiturprüfung abgelegt. Zum besonderen Anlass erhielt der dänische Thronfolger Besuch von seiner gesamten Familie.

Ein besonderer Tag für Kronprinz Christian von Dänemark (18). Der Sohn von König Frederik X. von Dänemark (56) hat am Montag (24. Juni) seine letzte Abiturprüfung am Ordrup Gymnasium in Gentofte abgelegt. Im Anschluss zeigte sich der 18-Jährige mit traditioneller Studentenmütze im Kreis seiner Familie der anwesenden dänischen Presse. Einzig Altkönigin Margrethe II. (84) war nicht an der Seite ihres Enkelsohns.

Königin Mary sichtlich stolz auf ihren Sohn

Kronprinz Christian posierte nach abgelegter Abiturprüfung mit seiner gesamten Familie für die Fotografen. Der neue dänische Thronfolger, wohl einer der begehrtesten Junggesellen des Kontinents, zeigte sich neben seinen Eltern König Frederik und Königin Mary (52) sowie den Geschwistern Prinzessin Isabella (17), und den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13). Besonders Königin Mary blickte bei der Fotogelegenheit stolz auf ihren neben ihr stehenden Sohn.

"Es ist definitiv das Zusammengehörigkeitsgefühl, das am Gymnasium herrscht, und die Freundschaften, die man schließt. Ganz allgemein die ganze Atmosphäre an einer Schule", sagte der Kronprinz "Billed Bladet" zufolge über seine schönsten Erinnerungen an die zurückliegende Schulzeit.

Kronprinz Christian hatte sich für seinen besonderen Tag für ein Seidenhemd mit Blumendruck entschieden, das von der Luxusmarke Prada stammen und rund 1.500 Euro gekostet haben soll. Auch seine Mutter, Königin Mary, bezauberte in einem weißen Hemd samt geblümten Rock, den sie unter anderem bereits bei ihrem Besuch in Indonesien im Jahr 2019 getragen hatte. Es wird erwartet, dass Altkönigin Margrethe am späteren Abend zu Abiturfeierlichkeiten im Familienkreis hinzustoßen wird.