Königin Silvia auch dabei Kronprinzessin Victoria mit Tochter Estelle bei Paralympics in Paris

Kronprinzessin Victoria (M.) mit Königin Silvia (l.) und Prinzessin Estelle bei einem Konzert im September 2023. (ncz/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 18:31 Uhr

Hoher Besuch in Paris: Gemeinsam mit Tochter Estelle und Mutter Silvia hat Kronprinzessin Victoria am Freitag die Paralympischen Spiele besucht und die schwedischen Athletinnen und Athleten angefeuert.

Drei Generationen schwedischer Royal-Damen in Paris: Kronprinzessin Victoria (47) ist gemeinsam mit Töchterchen Estelle (12) und Königin Silvia (80) für die Paralympischen Sommerspiele in die französische Hauptstadt gereist. Am Freitag (6. September) besuchten sie die Reitwettbewerbe vor Schloss Versailles, wo das schwedische Team am Nachmittag im Mannschaftsevent antrat.

Video News

Zusammentreffen mit britischen Royals

Wie auf Fotos, die unter anderem dem schwedischen Klatschblatt "Aftonbladet" vorliegen, zu sehen ist, waren die drei in blau-gelben Outfits gekleidet und schwenkten Schweden-Flaggen. Für Prinzessin Estelle ist es die erste offizielle royale Auslandsreise. Auf der Tribüne kam es auch zum Zusammentreffen mit dem britischen Prinz Edward (60) und seiner Ehefrau Sophie, Herzogin von Edinburgh (59), die die britischen Reiterinnen und Reiter anfeuerten.

Laut "Aftonbladet" steht am heutigen Freitag zudem ein Besuch in der schwedischen Botschaft und beim Judokampf der Schwedin Nicolina Pernheim Goodrich an. Am Samstag stehen Radsport, Einzeldressur und eine Feier mit der schwedischen Paralympics-Mannschaft auf der Agenda.

Kronprinzessin Victoria ist Ehrenmitglied des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) und engagiert sich seit Langem im schwedischen Parasport.