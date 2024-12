Einstimmung auf Heiligabend Kultklassiker bis Kurzfilm-Geheimtipp: So feiert Disney+ Weihnachten

Ob allein zu Haus oder mit Oktopus: Mit diesen Filmen kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf. (stk/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 11:01 Uhr

Ho ho ho! Wer nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch auf dem Fernseher weihnachtliche Stimmung versprühen will, kommt um diese Filme bei Disney+ nicht herum.

Wham! laufen im Radio, der Duft von Glühwein liegt in der Luft und Lebkuchen gibt es auch schon wieder seit einigen Wochen in den Supermärkten. Kurzum: Die Weihnachtszeit ist angebrochen! Wer sich in den Wochen bis Heiligabend auf die besinnliche Zeit einstimmen will, muss dafür schon lange nicht mehr auf eine gute Programm-Planung der linearen Sender hoffen. Streamingdienste bieten ein reichhaltiges Angebot an Weihnachtsinhalten, die für jeden das Passende bereithalten: vom Kind mit funkelnden Augen über den hoffnungsvollen Kitsch-Romantiker bis hin zur selbsternannten Mischung aus Ebenezer Scrooge und dem Grinch.

Bei Disney+ etwa finden sich beim Scrollen durch das Angebot gleichermaßen Christmas-Klassiker wie neue weihnachtliche Kurzfilm-Geheimtipps und gar manch vermeintlicher Anti-Weihnachtsfilm.

Das geht immer

Was wäre die Weihnachtszeit zum Beispiel ohne den erstaunlich wehrhaften Kevin McCallister? Die ersten beiden Teile der "Kevin – allein zu Haus"-Reihe, dank der Macaulay Culkin (44) vor vielen Jahren zum Kinderstar wurde, finden sich ebenso wie diverse Fortsetzungen auf Disney+. Darunter "Wieder allein zu Haus" (Teil drei), in dem unter anderem Scarlett Johansson (40) als Teenagerin mitwirkte.

Auch die "Santa Clause"-Reihe mit "Hör mal, wer da hämmert"-Star Tim Allen (71) ist vertreten. Sowohl die Filme, die es seit 1994 auf nunmehr drei Teile bringen, als auch die gleichnamige Serie mit Allen, die auch schon zwei Staffeln hervorgebracht hat.

Was ebenfalls nicht auf der Film-Wunschliste für Weihnachten fehlen darf: das charmante "Wunder von Manhattan" mit Richard Attenborough (1923-2014) und die Komödie "Versprochen ist versprochen" mit Arnold Schwarzenegger (77), der am Weihnachtstrubel verzweifelt. Die notwendige Portion RomCom findet sich derweil dank "Die Familie Stone – Verloben verboten!" mit Sarah Jessica Parker (59) oder dem 2019 erschienenen Streifen "Noelle" mit Anna Kendrick (39).

Etwas Kurzes für zwischendrin

Wer die besinnliche Zeit mit weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen will, dem seien einige der Kurzfilme bei Disney+ ans Herz zu legen. "Der Junge & der Oktopus" stammt von "Thor"-Regisseur und Oscarpreisträger Taika Waititi (49) und erzählt von der herzerwärmenden Freundschaft eines – wie der Titel bereits verrät – ungleichen Duos, das zusammen die Magie der Weihnachtszeit erlebt.

Eine ähnliche Geschichte, wenn auch als reiner Animationskurzfilm, erzählt "Weihnachten im Anflug". Statt Junge und Oktopus schließen darin ein Mädchen und eine kleine Eule eine innige Freundschaft. Die Geschichte, die durch eine wahre Begebenheit von 2020 inspiriert wurde, ist der bereits dritte Teil einer von Oscarpreisträger Alfonso Cuarón (62) produzierten Kurzfilmreihe.

Für die Kleinen (und Junggebliebenen)

Wer eine Beschäftigung für die Kleinen braucht, während das Christkind oder der Weihnachtsmann in aller Ruhe die Geschenke einpackt, legt am besten "Die Muppets Weihnachtsgeschichte", die beiden "Eiskönigin"-Teile, "Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt" oder das "Lego Star Wars Holiday Special" ein. Wahlweise sorgt auch Micky Maus mit mehreren Filmen für Ablenkung vom Gedanken an die Bescherung.

Die etwas anderen Weihnachtsfilme

Und wenn der Nachwuchs im Bett ist und von sündhaft teuren Geschenken träumt? Dann schlägt die Stunde von Bruce Willis (69) alias John McClane. Technisch gesehen spielen zwar nur die ersten beiden Teile der "Stirb langsam"-Reihe an Weihnachten. Wer aber im Action-Flow ist, kann sich auch gleich noch die Ausgaben drei bis fünf einverleiben.

Trotz des Stop-Motion-Charmes auch nicht unbedingt für die ganz Kleinen geeignet: "Nightmare Before Christmas" von Regisseur Henry Selick (71) und nach einer Story von Tim Burton (66), die dessen morbide Welt mit einer liebenswerten Weihnachthandlung verquickt.

Und Serien-Junkies?

Serien widmen gerne ganze Episoden dem Weihnachtszauber. "Modern Family" tat dies zum Beispiel in der ersten, der fünften und zehnten Staffel jeweils in Folge zehn. Wer das heftigste Weihnachten aller Zeiten miterleben will, schaut sich die "The Bear"-Folge "Fische" aus Staffel zwei an. Und "Grey's Anatomy"-Fans können sich noch einem "Trau Dich!" (Staffel neun, Episode neun) oder "Feiertagsblues" (Staffel sechs, Episode zehn) einverleiben.