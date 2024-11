Die angesagtesten Styles 2024 Kuriose Kopfbedeckung: Leroy Sanés Freundin zeigt sich mit Topfhut

Der Topfhut ist der auffälligste Hut-Style in diesem Jahr. (paf/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 11:10 Uhr

Candice Brook, die Freundin des FC-Bayern-Spielers Leroy Sané, hat beim Champions-League-Spiel gegen Paris die Blicke vom Feld auf ihren Topfhut gelenkt. Das weiße Modell verdeckte fast ihr halbes Gesicht.

Neben den Fußballern hat eine andere Person bei dem gestrigen Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain in der Allianz Arena mit einem neuen Fashion-Trend für Aufsehen gesorgt. Leroy Sanés (28) Freundin Candice Brook nahm in einem kuriosen Hut auf der Tribüne Platz. Dieser gab nur wenig von ihrer Mimik zu erkennen: Der weiße Topfhut legte sich wie eine Glocke um den Kopf der New Yorkerin und versteckte durch seine lange Form auch ihre Augenpartie. Anders als der ähnliche Glockenhut schmückt den Topfhut allerdings keine Krempe. Neben dem Modell sind 2024 jedoch auch andere Styles angesagt.

Die Hutmode 2024 ist vielfältig

Eine modernere Alternative zu der Hutform ist der Bucket Hat, der bereits seit einigen Jahren im Trend liegt. Im Sommer lag der Fokus noch auf hellen und bunten Farben, Fischerhüten aus Strick oder aus Stoff. Aber auch Bucket Hats aus Jeansstoff stehen in diesem Jahr hoch im Kurs, schließlich sind Full-Denim-Looks beliebter denn je. Mit den sinkenden Temperaturen mauserten sich auch plüschige Varianten zum It-Piece.

Wer lieber zu einer Mütze greift, ist in diesem Winter mit dem französischen Barett gut bedient. Die Schiebermütze verleiht jedem Outfit eine elegante Note und versprüht echtes Paris-Feeling. In schlichten Farben wie Schwarz rundet er klassische Looks ab, wie auch Fashion-Influencerin Sarah Lysander weiß.

Zwischen zeitlos und lässig

Ebenso stylisch ist der Pillbox-Hut, der nach den 1960ern nun sein Comeback feiert. Sein Name weist auf die charakteristische, rundliche Form der Kopfbedeckung hin. Der oben flache Hut galt als Liebling der ehemaligen First Lady Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994) und sorgt auch heute noch für ein zeitloses Aussehen.

Für den Alltag und lässige Kombinationen ist die Baseball-Cap die perfekte Ergänzung. Die Kappe erlebt seit den Herbstmonaten ein Revival – ob in gedeckten Tönen, als bunter Farbtupfer oder mit Fellbesatz.