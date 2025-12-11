Stars Kylie Jenner lebt nach ihren eigenen Regeln

CFDA Fashion Awards 2024 - Kylie Jenner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 11:00 Uhr

Die Unternehmerin hat gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen.

Kylie Jenner weigert sich, stets den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden.

Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie ihr Privatleben „beschützt“, weil sie sich lieber auf das konzentrieren möchte, „was für sie am besten ist“, statt sich Gedanken darüber zu machen, was andere Leute denken. In der aktuellen Folge von ‚The Kardashians‘ reflektierte sie über das Aufwachsen in der Öffentlichkeit und sagte: „Ich muss mein Leben leben. Ich kann nicht für das leben, was alle anderen von mir erwarten. Ich muss einfach jeden Tag versuchen, das Beste für mich zu tun.“

Die Kosmetik-Unternehmerin – die ihre Beziehung zu Hollywood-Star Timothée Chalamet größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält – räumte ein, dass ihr der Ruhm viel im Leben ermöglicht hat. „Ich weiß, dass der Ruhm mich absolut geprägt hat, weil ich diese Erfahrungen schon seit meinem neunten Lebensjahr gemacht habe“, erklärte sie. „Aber ich schätze, ich wüsste auch nicht, wer ich heute wäre, wenn ich nicht so aufgewachsen wäre. Ich finde einfach meinen Weg durchs Leben.“

Kylie hat in ihrem Privatleben viele Höhen und Tiefen erlebt, betonte aber letzten Monat, dass es ihr jetzt besser geht als je zuvor. Im Podcast ‚Khloé in Wonderland‘ ihrer Halbschwester Khloé Kardashian prophezeite die 28-Jährige: „Alle Sterne stehen günstig.“ Die Mutter von Stormi (7) und Aire (3) hat das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren wirklich gereift ist. Auf die Frage, was sie so glücklich macht, antwortete Kylie: „Nun, es gibt vieles. Es ist auch einfach das Erwachsenwerden, denke ich. Sich selbst finden, sich mit den richtigen Leuten umgeben, alles.“