Kylie Jenner macht großen Schritt in Beziehung mit Timothée Chalamet

Bang Showbiz | 02.07.2025, 18:00 Uhr

Kylie Jenner hat in ihrer Beziehung mit Timothée Chalamet einen großen Schritt gemacht – sie folgt ihm jetzt auf Instagram.

Die 27-jährige Unternehmerin zählt 393 Millionen Follower auf der Foto-Plattform, folgt selbst aber nur 119 Accounts – darunter nun auch ihrem Freund, mit dem sie bereits seit zwei Jahren zusammen ist. Fans von TyMothée – der beliebteste Spitzname des Paares – gerieten in Aufregung, nachdem sie entdeckten, dass Kylie den ‚A Complete Unknown‘-Star in ihren engen Online-Kreis aufgenommen hat.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Timothée den „Follow“ allerdings noch nicht erwidert. Der 29-jährige Schauspieler hat 19,7 Millionen Follower, jedoch nur 147 Beiträge veröffentlicht – im Vergleich zu Kylies beeindruckenden 7.244 Posts.

Die ‚Kardashians‘-Darstellerin muss sich vom „Social Snub“ ihres Freundes aber nicht gekränkt fühlen – denn er folgt niemandem auf Instagram. Auch seiner Ex-Freundin Eiza Gonzalez, die kürzlich zugab, sie sei „besessen“ von seiner neuen Beziehung mit Reality-Star Kylie, gab er nie ein „Follow“. In der Online-Serie ‚Cheap Shots‘ des ‚Cosmopolitan‘-Magazins sagte Eiza: „Die beiden sehen so süß zusammen aus. Sie wirken total verliebt und so süß, ich bin besessen von ihnen, und ich liebe Timmy.“ Über den ‚Dune‘-Star ergänzte sie: „Ich finde, er ist der talentierteste, süßeste – ehrlich, süßeste Junge – und ich bin einfach so stolz, ihn aufblühen zu sehen und wie großartig seine Karriere läuft. Wir sind einfach gute Freunde. Ich habe nur Gutes über ihn zu sagen.“

Chalamet ist seit April 2023 mit Kylie zusammen – die Mutter von Stormi (7) und Aire (3) aus ihrer früheren Beziehung mit Travis Scott ist – und ihre Beziehung hat bereits das Gütesiegel von Timothées Mutter Nicole Flender erhalten. Die Immobilienmaklerin sagte gegenüber ‚Curbed‘: „Ich muss sagen, sie ist bezaubernd. Sie ist sehr nett zu mir.“