Musik Kylie Minogue: Zu cool für Weihnachtsmusik

Bang Showbiz | 23.12.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin hatte früher kein Interesse daran, festliche Songs aufzunehmen.

Kylie Minogue dachte früher, sie sei zu cool, um einen Weihnachtssong aufzunehmen.

Die ‚Padam Padam‘-Interpretin hat mit ‚XMAS‘ zwar die Spitze der britischen Weihnachts-Charts erreicht, räumte jedoch ein, dass sie die Idee eines festlichen Songs lange Zeit abgelehnt hatte. In der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘ wird sie mit den Worten zitiert: „Das wurde mir schon vor vielen Jahren vorgeschlagen, aber ich habe immer gesagt: ‚Nee, ich bin zu sehr damit beschäftigt, möglichst angesagt zu sein.'“

Letztlich war es Kylies Bruder, der sie dazu ermutigte, sich auf die Weihnachtszeit einzulassen und entsprechende Musik zu machen. „Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, bevor ich auf den grünen Knopf gedrückt habe“, plauderte der Star aus. „Er ist die Stimme der Vernunft in meiner Familie. Er meinte: ‚Ich finde das großartig, und es ist der perfekte Zeitpunkt.‘ Und er hatte recht.“

Die ‚Locomotion‘-Sängerin hat ihr Weihnachtsalbum aus dem Jahr 2015, ‚Kylie Christmas‘, überarbeitet, vier neue Songs – darunter ‚XMAS‘ – hinzugefügt und die Platte unter dem Titel ‚Kylie Christmas (Fully Wrapped)‘ neu veröffentlicht. Die 57-Jährige beschrieb das Album als „Doris-Day-mäßiges Kuschelgefühl trifft auf Tante Lynne, die ein paar Sherrys zu viel hatte.“

Zuvor hatte Kylie verraten, dass ‚XMAS‘ – inspiriert vom Partyklassiker ‚YMCA‘ der Village People aus dem Jahr 1978 – ganze zehn Jahre in der Entstehung war, da ihr die Idee erstmals im Sommer 2015 kam. „Der Song stammt aus dem Jahr 2015. Ich war im Soho House in Berlin, es war Sommer, wir saßen auf der Terrasse und hatten gerade das erste Weihnachtsalbum gemacht“, schilderte sie gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Wir hatten ein paar Gläser Wein getrunken – das war noch vor Kylie Wines – und plötzlich kam uns die Idee: wie ‚YMCA‘, nur ‚XMAS‘. Ich habe zehn Jahre lang auf dem Refrain gesessen.“