Stars Kylie Minogue verrät ihren Beziehungsstatus

Kylie Minogue attends the launch event for Netflix documentary series ‘Kylie’, - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 09:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht.

Kylie Minogue hat nach dem Ende ihrer letzten Beziehung festgestellt, dass sie „gut damit klarkommt“, Single zu sein.

Die ‚Spinning Around‘-Sängerin hat bestätigt, dass sie derzeit keinen Partner hat. Allein zu sein störe sie jedoch nicht, da sie lieber Single bleibe, als sich auf die falsche Person einzulassen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sydney Morning Herald‘ erklärte Kylie: „Nein, ich habe keinen Freund. Ich war in einer Beziehung, und als diese endete, habe ich gemerkt, dass ich auch allein gut zurechtkomme. Ich werde definitiv wählerischer.“

Die 58-Jährige verriet außerdem, welches Warnsignal sie in Beziehungen besonders ernst nimmt: „Narzissten. Ich war mit einem zusammen und bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Das ist für mich inzwischen ein absolutes No-Go.“ Zudem gestand Kylie, dass der verstorbene Michael Hutchence – mit dem sie in ihren Zwanzigern liiert war – die große Liebe ihres Lebens gewesen sei.

Die Sängerin war zuvor auch mit ihrem Schauspielkollegen Jason Donovan zusammen. Die beiden spielten in der australischen Seifenoper ‚Nachbarn‘ das Teenager-Paar Charlene Mitchell und Scott Robinson. Bis heute sind sie eng befreundet. Jason übernahm sogar eine wichtige Rolle in Kylies Netflix-Dokumentationsserie ‚Kylie‘. In einem Interview mit dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin verriet die Musikerin: „Ja, ja, wir sind gute Freunde. Als ich alte Fotos und Videoaufnahmen von uns durchgesehen habe, habe ich ihm einige ziemlich lustige Nachrichten geschickt. Ich habe ihm gesagt, dass er besser schon mal Material für seine eigene Dokumentation sammeln sollte.“

Die ‚Padam Padam‘-Interpretin gab zu, dass sie und Jason sich bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei ‚Nachbarn‘ zueinander hingezogen fühlten, bevor aus ihrer Freundschaft eine Beziehung wurde. „Wir standen aufeinander. Die Liebesgeschichte in der Serie war zuerst da, und dann wurde sie auch im echten Leben Realität“, erzählte sie.