Zu ihrem Geburtstag bekommt Lady Gaga eine neue Wachsfigur in Berlin spendiert. Sie trägt das Kleid, das die Sängerin bei der Premiere von "House of Gucci" trug. Die Wachs-Gaga formt ihre Hand außerdem zu einer besonderen Geste.

Lady Gaga (37) hat ein neues Ebenbild in Berlin. Der Hauptstadtableger von Madame Tussauds hat im Estrel Hotel die neue Wachsfigur der Sängerin enthüllt. Normalerweise stehen hier die lebendigen Doppelgänger von Promis auf der Bühne, im Rahmen der "Stars in Concert"-Reihe. "Natürlich brauchte es dafür eine entsprechend glamouröse Präsentation", sagt Nadja Troublefield, General Managerin des Madame Tussauds laut einer Pressemitteilung. "Umso schöner, dass wir die Figur mit Unterstützung des Estrel Hotels auf deren Showbühne in Szene setzen konnten."

Im Madame Tussauds wird Lady Gaga dann ihren Platz im Awards-Bereich der Ausstellung finden, neben den Abbildern von Stars wie Harry Styles (30) oder Rihanna (36). Die Figur ersetzt die alte Lady Gaga, die 2010 in Berlin vorgestellt wurde.

Wie ihr Vorbild ist die Statue 1,55 Meter klein. Sie trägt eine Nachbildung des roten Kleides, das Lady Gaga bei der Italien-Premiere ihres Filmes "House of Gucci" (2021) trug. Die rechte Hand hat die Wachs-Gaga zu einem ihrer Markenzeichen erhoben: der Monsterklaue. Die Kralle ist ein Erkennungszeichen unter ihren Fans, die Lady Gaga Little Monster nennt. Sie selbst ist Mama Monster. Die Klaue hat Stefani Germanotta, so ihr wirklicher Name, auch auf ihren Rücken tätowieren lassen.

Die Berliner Gaga ist nicht das einzige Wachsabbild des Superstars. In verschiedenen Dependancen von Madame Tussauds über die ganze Welt verteilt gibt es über 20 Figuren von Mama Monster. Es gibt sogar einen X-Account, der den Wachs-Gagas gewidmet ist.

Paws Up! A brand new wax figure of @LadyGaga has arrived at @TussaudsBerlin! This stunning new figure is inspired by Gaga’s red carpet look at the ‘House of Gucci’ premiere in Milan, and features Gaga’s iconic Monster claw! pic.twitter.com/PKtxE578LR

— Lady Gaga Tussauds (@ladygagawax) March 25, 2024