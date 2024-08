Stars Lady Gaga: Neuer Hund nach Dognapping-Drama

Lady Gaga With New Dog - TikTok - August 23rd 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 13:18 Uhr

Drei Jahre nachdem ihre französischen Bulldoggen entführt wurden, hat Lady Gaga einen neuen Vierbeiner adoptiert.

Lady Gaga hat drei Jahre nach dem Dognapping-Drama einen neuen Hund adoptiert.

Die 38-jährige Sängerin erhielt im Februar 2021 die schockierende Nachricht, dass ihr Freund und Hundesitter Ryan Fischer angeschossen und schwer verletzt worden war, als er gerade mit ihren französischen Bulldoggen auf der Sierra Bonita Avenue in Hollywood unterwegs war. Die Täter hatten es offenbar auf die Vierbeiner abgesehen, da es sich um teure Rassenhunde handelte. Letztendlich konnte der Fall aufgeklärt werden und die Hunde wurden zurückgebracht.

In einem TikTok-Video gab die ‚Poker Face‘-Interpretin jetzt bekannt, dass sie einen neuen Welpen bei sich aufgenommen hat. Im Clip lipsynced Gaga zu Bruno Mars’ ‚Die with a Smile‘, während die kleine französische Bulldogge auf ihrem Schoß sitzt. Weitere Details zu ihrem Neuzugang gab die Musikerin nicht bekannt. Auch der Name des kleinen Welpen wird bisher unter Verschluss gehalten. Gagas Hunde gehören grundsätzlich derselben Rasse an, tragen jedoch vollkommen unterschiedliche Namen. Die drei Vierbeiner, die bei der Attacke 2021 entführt werden sollten, hießen Koji, Gustav und Miss Asia. Während die ersten beiden tatsächlich kurzzeitig verschwunden waren, hatte Miss Asia nach dem Schuss Reißaus genommen.