Es geht um "Break My Soul" Klage wegen Urheberrechtsverletzung: Hat Beyoncé abgekupfert? Eine Musikgruppe aus New Orleans behauptet, dass Teile von Beyoncés Hit „Break My Soul“ nur geklaut sein sollen. In Louisiana wurde unter anderem Klage gegen die Sängerin und ihren Ehemann, Jay-Z, eingereicht.