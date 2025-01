Sie hat sich ihren Ängsten gestellt Lady Gagas neues Album „Mayhem“ kommt im März

Lady Gaga veröffentlicht bald ihr Album "Mayhem". (wue/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 19:24 Uhr

In etwas mehr als einem Monat hat das Warten für Fans von Lady Gaga endlich ein Ende. Ihr neues Album wurde jetzt offiziell für Anfang März angekündigt.

Mit ihrem kommenden Album möchte Lady Gaga (38) offenbar für Aufruhr in der Musikwelt sorgen – zumindest deutet das der nun veröffentlichte Name der Platte an. Unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account der Sängerin und Schauspielerin wurde am 27. Januar mitgeteilt, dass es "Mayhem" – also übersetzt in etwa "Chaos" – heißen wird.

Zudem ist nun klar: Das Album kommt am 7. März auf den Markt. Zuvor war erwartet worden, dass die kommende Platte im Februar erscheint. Detaillierte Angaben zur Tracklist gibt es bisher nicht. Auf der Homepage der Künstlerin ist "Mayhem" bereits vorbestellbar. Eine Standard-CD ist im dortigen Shop mit 15 Liedern gelistet, verraten wird aber nur, dass sich die beiden Singles "Disease" und "Die With A Smile" darunter befinden. Daneben sind im Shop unter anderem auch Varianten in farbigem Vinyl bestellbar.

Video News

Weitere Gaga-Single in wenigen Tagen

Lady Gaga soll bereits in Kürze die dritte Single des Albums vorstellen. Laut eines Berichts des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" sei geplant, dass sie den Song während einer Werbepause bei den für den 2. Februar geplanten Grammy Awards präsentiert. "Das Album hat damit begonnen, dass ich mich meiner Angst gestellt habe, zu der Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten", wird aus einem Statement der 38-Jährigen zitiert.

Der damit verbundene kreative Prozess gleiche "einem zerbrochenen Spiegel": Auch wenn man diesen nicht perfekt wieder zusammensetzen könne, sei es doch möglich, "etwas Schönes und Ganzes auf seine eigene neue Art und Weise" zu erschaffen. Das Album werde in einer Pressemitteilung als Neuinterpretation der früheren Musik Gagas aus frischer künstlerischer Perspektive beschrieben.