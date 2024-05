Veranstaltung in Los Angeles Lady Gagas neues Kultkleid: Jetzt trägt sie Autoteil statt Fleisch

Lady Gaga und ihr Autoteil-Look in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 11:14 Uhr

Wer noch Anregungen für ein Wochenend-Outfit sucht, wird eventuell auf dem Schrottplatz fündig. Lady Gaga zumindest trägt jetzt Autoteil auf dem roten Teppich.

Mit ihrem berühmten Fleischkleid sorgte sie weltweit für Aufsehen, nun erntet Lady Gaga (38) mit einem weiteren Outfit einmal mehr erstaunte Blicke. Die Sängerin trug am Donnerstag (23. Mai) bei der Weltpremiere ihres neuen HBO-Konzertfilms "Gaga Chromatica Ball" in Los Angeles ein "Autoteil", das zu ihrem komplett weißen Ensemble gehörte.

Video News

Auf Instagram schrieb Lady Gaga zu einem Bild des ungewöhnlichen Looks von Selva: "Auf dem roten Teppich habe ich ihnen gesagt, dass es ein Autoteil ist. Sie fragten, um was für ein Teil es sich handelt, und ich sagte, ich weiß es nicht, ich bin kein Mechaniker." Unter dem weißen "Autoteil" präsentierte die 38-Jährige ein passendes One-Shoulder-Kleid und Stiefel mit hohen Plateau-Absätzen.

"Ich liebe es wirklich"

Bei der Veranstaltung erzählte Lady Gaga "Access Hollywood" über das skurrile Outfit: "Ich weiß nicht wirklich, wie schwer es ist, ich habe es nicht gewogen, bevor ich es anzog, aber ich liebe es wirklich." Sie fügte hinzu: "Es ist super industrial und interessant."

Zu dem weißen Ensemble zeigte sich die Künstlerin zudem mit tiefschwarzen Haaren, die sie offen, glatt frisiert und mit einem sehr kurzen Pony trug. Ihre Augenbrauen hatte die 38-Jährige gebleicht. Um ihren dramatischen Look zu vervollständigen, hatten ihr ihre Stylisten orangefarbenen Lidschatten und roten Lippenstift aufgelegt.

Lady Gaga wechselt das Outfit

Später wechselte Lady Gaga auf dem Event ihr Outfit und zeigte sich auf der Bühne in einer schwarzen Spitzenjacke mit einer passenden Kapuze, die ihr Gesicht teilweise verdeckte. Dazu kombinierte sie ein langes, dunkles Kleid.

Lady Gaga hat vor allem in den Anfangsjahren ihrer Karriere mit ihren Looks für Aufsehen gesorgt. Für immer in Erinnerung bleibt wohl ihr Kleid aus rohem Fleisch, das sie 2010 bei den MTV Video Music Awards getragen hat.