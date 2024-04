Musikfestival in Kalifornien Lana Del Rey, Doja Cat & Co.: Stars machen sich fürs Coachella warm

Lana Del Rey (li.) und Rapperin Doja Cat gehören zu den diesjährigen Headlinern des Coachella-Festivals (tj/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 18:05 Uhr

Am heutigen Freitag beginnt das erste Wochenende des diesjährigen Coachella-Festivals in Kalifornien. Zu den Headlinern gehören große Namen wie Lana Del Rey, Doja Cat und Tyler, the Creator. Superstar Taylor Swift will angeblich auch vorbeikommen - allerdings als Gast.

Das diesjährige Coachella Valley Music and Arts Festival steht kurz vor dem Startschuss. Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden am heutigen 12. April bei dem legendären Musikevent in Kalifornien die ersten Bands eine der insgesamt acht Bühnen erklimmen.

Obwohl sich auch in diesem Jahr mit Lana Del Rey (38), Doja Cat (28), Tyler, the Creator (33) oder den extra wiedervereinigten Neunzigerjahre-Ikonen von No Doubt wieder einige große Namen im Line-Up finden, lief der Vorverkauf überraschend schleppend. Während im letzten Jahr alle Tickets innerhalb weniger Tage vergriffen waren, kam es dieses Jahr offenbar zu einem eklatanten Rückgang des Interesses. Wie der britische "Guardian" berichtet, dauerte der Verkauf von 125.000 Tickets für das erste Wochenende diesmal ganze 27 Tage. Für das zweite Wochenende sollen sogar noch einige Tickets verfügbar sein.

Video News

Lana Del Rey freut sich auf "große und gewaltige" Show

US-Sängerin Lana Del Rey, die 2014 zum ersten Mal bei dem Festival auftrat, ließ sich im Vorfeld von den mäßigen Verkaufszahlen nicht beirren. In einem Interview mit der "Vogue" sagte sie: "Ich freue mich sehr darauf, als Headliner aufzutreten. Es ist lustig, weil es auf den Tag genau zehn Jahre her ist, dass ich dort war, was verrückt ist." Für ihre Show habe sie "eine Menge Dinge in Bewegung gesetzt" und hoffe nun, dass diese auch so "groß und gewaltig" werde, wie geplant. "Architektonisch wird es von der Struktur abhängen, und davon, ob ich es schaffen kann", so die Sängerin. "Aber ich freue mich sehr darauf. Ich bin aufgeregt, also können sich meine Fans auch freuen."

Kommt Superstar Taylor Swift auch vorbei?

Gerüchten zufolge wird sich auch Lana Del Reys gute Freundin Taylor Swift (34) zusammen mit ihrem Freund Travis Kelce (34) auf dem Festival blicken lassen. Ob sie bei dieser Gelegenheit für einen gemeinsamen Song zu Lana auf die Bühne steigt, bleibt abzuwarten. Ihr Freund Travis gab sich gegenüber dem Magazin "People" vor wenigen Tagen noch zuversichtlich, dem Event beiwohnen zu können. Dort sagte er: "Ich bin ein Coachella-Typ. Ich liebe es, zum Coachella zu gehen. Ich liebe Live-Musik im Allgemeinen. Vielleicht seht ihr mich also irgendwann dort drüben auftauchen."

Das Festival im Livestream

Musikfans, die leider nicht anreisen können, um ihre Stars dort live zu erleben, müssen nicht traurig sein. Auf ihrem YouTube-Kanal bieten die Veranstalter des Festivals kostenlose Live-Streams an, über die sich das Geschehen auf den Bühnen auch vom heimischen Sofa aus mitverfolgen lässt.