Stars Lana Del Rey: Ex äußert sich zur Blitz-Ehe mit Jeremy Dufrene

Lana Del Rey - Reading Festival - August 24th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 10:50 Uhr

Die Musikerin ist unter der Haube - das sagt die Ex ihres neuen Ehemanns dazu.

Die Ex-Verlobte von Lana Del Reys neuem Ehemann ist „schockiert“ über ihre Ehe.

Die Sängerin heiratete letzte Woche Jeremy Dufrene in Louisiana – weniger als ein Jahr nachdem sie anfingen, sich zu daten. Kelli Walsh war bis Oktober 2023 mit dem Alligator-Tourguide verlobt, und das zwölf Jahre lang. Deshalb sei sie erst fassungslos von der Nachricht gewesen.

„Ich bin schockiert, weil wir zwölf Jahre lang verlobt waren und er nach einem Monat geheiratet hat“, enthüllt sie gegenüber ‚DailyMail.com‘. Gleichzeitig betont sie: „Aber ich freue mich für ihn. Er ist ein sehr beschützender, hart arbeitender, männlicher Mann. Er musste aus seiner Komfortzone herauskommen. Er war an das Leben im Bayou und das Leben im Sumpf gewöhnt. Er hat diesen Segen verdient.“

Kelli glaubt, dass ihr Ex-Verlobter „wirklich in Lana verliebt“ ist und dass er ein großartiger Ehemann für die ‚Video Games‘-Hitmacherin sein wird. „Er war schon immer ein Geber, also verdient er es, wenn ihm jemand etwas gibt. Er ist ein sehr solider Typ. Ich schätze ihn sehr als Freund. Seine Fähigkeit, Menschen zu lieben, sich um sie zu kümmern und sie zu beschützen, macht ihn so attraktiv“, erklärt sie. „Ich muss sagen, dass er wirklich glücklich mit ihr aussieht. Und sie ist es auch mit ihm und das ist schön zu sehen. Es ist kein vorgetäuschtes Glück, er ist wirklich in sie verliebt.“

Das Paar wurde zum ersten Mal im August miteinander in Verbindung gebracht, als es händchenhaltend auf dem Reading- and Leeds-Festival in Großbritannien gesehen wurde. Später machten die Stars ihre Beziehung öffentlich, als sie Anfang des Monats gemeinsam zur Hochzeit von Karen Elson in New York erschienen. Unter den Gästen waren auch Taylor Swift und Travis Kelce.