Musik Lance Bass: Er hofft auf eine NSYNC-Reunion

Bang Showbiz | 05.12.2024, 16:00 Uhr

Lance Bass verkündete, dass er auf eine Reunion von NSYNC hoffe.

Der 45-jährige Sänger gehört an der Seite von Justin Timberlake, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick und JC Chasez zu den Mitgliedern der ,Gone‘-Band und hofft, dass die Musiker wieder zusammenkommen werden, nachdem ihr Song ,Bye Bye Bye‘ für den Soundtrack für ,Deadpool and Wolverine‘ verwendet wurde.

Bass erklärte in einem Gespräch mit dem ,Politickin‘-Podcast: „Die letzten zwei Jahre sind großartig für die Gruppe gewesen, da wir seit zwei Jahrzehnten nichts mehr gemacht haben, aber wir haben uns für den Film ‚Trolls‘ zusammengetan und dann verwendet ‚Deadpool‘ plötzlich ‚Bye Bye Bye‘. Bei unserer Gruppe liegt gerade einfach etwas in der Luft und unsere Fans sind ein bisschen ausgeflippt und die jüngere Generation, Gen Z, fand heraus, wer wir sind.“ Der Star fügte hinzu: „Wir drücken die Daumen, dass wir den Fans etwas bieten können. Das würde mir gefallen.” Am Anfang des Jahres war bekanntgegeben worden, dass Timberlake Gespräche über eine NSYNC-Reunion zum 30. Jubiläum der Band im Jahr 2025 führt. Dabei soll es Pläne für ein neues Album und eine Dokumentation über den Aufstieg der Band zum Ruhm geben, aber das Potenzial des Projekts soll angeblich von der Bereitschaft des ,Cry Me a River‘-Sängers abhängen, bei einer Reunion mitzumachen.