Lando Norris bestätigt Trennung von Margarida Corceiro

Lando Norris - October 2025 - Avalon - McLaren F1 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 14:00 Uhr

Lando Norris hat bestätigt, dass er sich von dem portugiesischen Model und Schauspielerin Margarida Corceiro getrennt hat.

Der 26-jährige McLaren-Formel-1-Champion sprach nach Wochen von Gerüchten gemeinsam mit Rennfahrer Carlos Sainz Jr. über das Liebes-Aus und erklärte, dass das Paar beschlossen habe, getrennte Wege zu gehen. In einem TikTok-Clip von den Testfahrten für die neue Saison in Bahrain fragte Williams-Fahrer Carlos seinen Kumpel Lando: „Seid ihr und Magui gut miteinander?“ Lando antwortete daraufhin nur mit: „Nein.“ Lando erklärte anschließend, dass er nun ein „Single-Mann“ sei.

Die Beziehung hatte viel Aufmerksamkeit von Fans und der europäischen Presse auf sich gezogen, insbesondere weil Corceiros wachsende Bekanntheit in Portugal das Paar häufig ins Rampenlicht rückte. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Es gab schon seit einiger Zeit verräterische Anzeichen. Nach seinem Sieg in der vergangenen Saison haben sie sich auseinandergelebt. Der größte Hinweis kam in Bahrain, als er und sein Team vor der neuen Saison weiter testeten.“ Lando veranstaltete damals eine Party, um sich bei denen zu bedanken, die von Anfang an bei ihm waren und denen er zuschreibt, dass sie ihm geholfen haben, den Titel zu holen. „Alle, die wichtig waren, posierten für ein Gruppenfoto. Die Einzige, die nicht da war, war Freundin Magui. Das löste natürlich Gerüchte aus.“

Das Paar wurde zum ersten Mal 2023 miteinander in Verbindung gebracht und war häufig gemeinsam bei Rennen und Events zu sehen, wodurch Margarida zu einem vertrauten Gesicht im Formel-1-Paddock wurde. Ihre Social-Media-Auftritte – einst voller verspielter Posts und Reisebilder – waren in den vergangenen Monaten merklich ruhiger geworden und hatten bereits lange vor Landos öffentlicher Bestätigung Fragen zum Zustand der Beziehung aufgeworfen.