Stars Lara Raj: ‚Die Leute haben keine Ahnung, was bei KATSEYE wirklich passiert‘

KATSEYE - Rahul Bhatt BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 14:00 Uhr

Lara Raj sagt, die Leute haben keine Ahnung, was bei KATSEYE wirklich passiert.

KATSEYE-Mitglied Lara Raj hat betont, dass zwischen ihrer Bandkollegin Manon Bannerman und dem Rest der Gruppe „nichts als Liebe“ herrsche.

Die 24-jährige Manon gab im Februar 2026 bekannt, dass sie sich aus Gründen ihrer „Gesundheit und ihres Wohlbefindens“ vorübergehend aus der zusammengestellten Girlgroup zurückzieht. Die Nachricht sorgte bei den Fans für große Besorgnis. Nun sprach Lara in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘ über Manons Auszeit und erklärte, Außenstehende hätten „keine Ahnung“, was hinter den Kulissen wirklich passiere. Sie sagte: „Der sicherste Ort, den wir hatten, war innerhalb unserer sechsköpfigen Gruppe. Die Leute haben einfach keine Ahnung, was bei uns wirklich passiert. Das haben sie nicht. Zwischen uns gibt es nichts als Liebe.“

Laras Aussagen folgen auf ein Interview ihrer Bandkollegin Sophia Laforteza, die erklärt hatte, dass „die Tür jederzeit offen“ stehe, falls Manon zur Gruppe zurückkehren wolle. Sophia sagte gegenüber ‚Allure‘: „Da wir bekannt gegeben haben, dass es um ihr Wohlbefinden geht, steht es weder uns noch irgendjemand anderem zu, sie unter Druck zu setzen. Wir möchten ihr alle Zeit geben, die sie braucht, und ihr den nötigen Freiraum lassen.“ Deshalb wolle man nichts vorwegnehmen oder irgendetwas endgültig festlegen. Das habe sie verdient, und die Tür stehe ihr jederzeit offen. Sophia erklärte weiter: „Wir lieben sie, und die Fans lieben sie ebenfalls. Die Menschen lieben sie. Sie lieben KATSEYE.“

Im vergangenen Monat meldete sich Manon selbst auf Instagram zu Wort, um ihre Fans zu beruhigen. Sie schrieb: „Mir ging es noch nie besser. Ich war noch nie gesünder, glücklicher oder dankbarer. Dankbar für die Menschen, die mich lieben, sich um mich kümmern, mich zum Lachen bringen und mich daran erinnern, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ich fühle mich sehr glücklich, hier zu sein.“

KATSEYE wurden bekannt, nachdem die Gruppe in der Netflix-Wettbewerbssendung ‚Pop Star Academy: KATSEYE‘ zusammengestellt worden war. Seitdem feierten sie Charterfolge mit Songs wie ‚Internet Girl‘ und ‚Pinky Up‘. In einem Interview mit der BBC im November 2025 räumten die Mitglieder jedoch ein, dass die Kommentare im Internet „sehr belastend“ sein könnten. Manche Trolle gingen sogar so weit, Todesdrohungen zu verschicken. Sophia sagte: „Kein Mensch sollte so viel Rückmeldung zu etwas erhalten, das er geschaffen hat. Deshalb lernen wir gerade, einfach das zu machen, was wir möchten, so hart wie möglich zu arbeiten, zu wissen, dass wir etwas geschaffen haben, das wir lieben, und uns von all dem fernzuhalten.“