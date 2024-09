Komikerin freut sich auf neues Format „Larissa in dein Ohr“: Martina Hill präsentiert ihren neuen Podcast

Martina Hill veröffentlicht ab 20. September wöchentlich ihren neuen Podcast "Larissa in dein Ohr". (the/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 16:28 Uhr

"Oh du meine Güte!" Martina Hill startet einen neuen Comedy-Podcast. Ab 20. September gibt es wöchentlich eine neue Folge von "Larissa in dein Ohr" zu hören.

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Martina Hill (50): Wie der Podcast-Anbieter Podimo am Donnerstag (19. September) bekannt gab, geht Hills schräge Comedy-Figur Larissa ab 20. September mit einem eigenen Podcast-Format an den Start. Immer freitags liefert sie ab sofort mit "Larissa in dein Ohr" einen humorvollen Einblick in ihr Leben und ihren Alltag – "mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Witz, Charme und erfrischender Naivität".

Hörer können Larissa um Rat bitten

Das Besondere an Martina Hills neuem Video-Podcast: In der Rolle von Larissa probiert sie verschiedene Podcast-Genres aus und wird unter anderem über True Crime, Beauty, Fashion, Lifestyle- und Selfcare-Themen sprechen. Hörerinnen und Hörer können dabei aktiv mitmachen und Larissa Fragen zu den verschiedensten Themen des Lebens schicken, die sie im Podcast dann mit ihren Ratschlägen beantwortet.

Martina Hill freut sich auf den neuen Podcast

Martina Hill selbst freut sich sehr über das neue Format: "Larissa zählt zu den absoluten Lieblingsfiguren, in die ich mich in meiner bisherigen Comedy-Laufbahn verwandelt habe. Sie hat von Anfang an mein Herz erobert. Wenn ich mich in Larissa verwandle, übernimmt sie das Ruder und ich lasse es geschehen." Die Figur sei "auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, dafür aber so positiv authentisch, überraschend spontan, entwaffnend naiv und dabei immer gut gelaunt – man muss sie einfach liebhaben". Sie freue sich auf viele "Oh du meine Güte!"-Momente, so Hill voller Vorfreude.