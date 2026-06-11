Musik Laufey heizt Spekulationen über Zusammenarbeit mit Rosé an

Laufey and Rosé - June 2026 - Instagram - Seoul BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 11:00 Uhr

Laufey heizt Spekulationen über Zusammenarbeit mit Rosé an.

Die isländische Sängerin Laufey hat mit einem neuen Instagram-Beitrag Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit mit Rosé ausgelöst.

Die 27-Jährige veröffentlichte mehrere Fotos ihres Aufenthalts in Seoul, wo sie Anfang Juni im Rahmen ihrer ‚A Matter of Time Tour‘ aufgetreten war. Zu den Bildern schrieb sie schlicht: „Seoul searching.“ Während viele Aufnahmen die Musikerin bei Besichtigungen und Ausflügen in der südkoreanischen Hauptstadt zeigten, sorgte vor allem ein Foto mit Rosé für Aufsehen. Darauf sitzen die beiden Künstlerinnen gemeinsam an einem Tisch und blicken ernst in die Kamera, während vor ihnen eine große Schüssel mit Obst steht. In den sozialen Medien dauerte es nicht lange, bis Fans über eine mögliche musikalische Zusammenarbeit spekulierten. Kommentare lauteten unter anderem: „Wann kommt die Laufey-und-Rosé-Kollaboration?“ oder „Laufey und Rosé zusammen? Ich schreie! Meine beiden Lieblingskünstlerinnen!“ Ein anderer Fan schrieb: „Jetzt brauche ich unbedingt einen gemeinsamen Song von Laufey und Rosé.“ Und ein weiterer kommentierte begeistert: „Es fühlt sich an, als würde ich träumen. Die beiden sehen so süß zusammen aus!“

Laufey begann ihre musikalische Laufbahn bereits im Alter von 15 Jahren als Cellosolistin beim Iceland Symphony Orchestra. Später nahm sie an den Fernsehshows ‚Ísland Got Talent‘ und ‚The Voice Island‘ teil. Nach einem Stipendium am renommierten Berklee College of Music schloss sie ihr Studium 2021 ab und startete ihre professionelle Musikkarriere. Mit ihrem Album ‚Bewitched‘ gelang ihr 2023 der internationale Durchbruch, der ihr auch ihren ersten Grammy einbrachte. 2025 veröffentlichte sie ihr drittes Album ‚A Matter of Time‘ und ging anschließend auf Welttournee. Rosé gilt derweil als eines der bekanntesten Mitglieder der K-Pop-Gruppe Blackpink. Neben ihren Erfolgen mit der Band landete sie zuletzt gemeinsam mit Bruno Mars und dem Song ‚APT.‘ einen weltweiten Hit. Ob aus dem gemeinsamen Treffen tatsächlich ein musikalisches Projekt entsteht, ist bislang allerdings nicht bestätigt.