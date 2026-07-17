Film Rose Byrne und Jenna Ortega tun sich für Sportdrama ‚Nasty‘ zusammen

Rose Byrne attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 09:00 Uhr

Die beiden Schauspielerinnen stehen zusammen für das neue Sportdrama vor der Kamera. Regie führt Mary Bronstein.

Rose Byrne und Jenna Ortega werden gemeinsam für das neue Sportdrama ‚Nasty‘ vor der Kamera stehen.

Die 46-jährige Schauspielerin arbeitet für den kommenden Film erneut mit Mary Bronstein zusammen, die bereits bei ‚If I Had Legs I’d Kick You‘ Regie führte. Veröffentlicht wird der Film über das Indie-Label Clockwork von Warner Bros. ‚Nasty‘ erzählt die Geschichte einer Athletin, die erkennt, dass ausgerechnet ihre Trainerin ihre größte Gegnerin im Kampf um einen Platz im olympischen Turnteam ist. Das Drehbuch stammt von Isabella Jarosz. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich im Herbst beginnen.

Produziert wird ‚Nasty‘ von LuckyChap, der Produktionsfirma hinter den Filmen ‚Barbie‘ und ‚Saltburn‘. Mit ‚If I Had Legs I’d Kick You‘ feierte Byrne große Erfolge. Für ihre Rolle als Linda – einer Psychotherapeutin, die bei der Betreuung ihrer von Ängsten geplagten Tochter an ihre Grenzen gerät – gewann sie in diesem Jahr den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical. Außerdem war sie für einen Oscar, einen BAFTA Award und einen Critics Choice Award als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Obwohl sie nun für ‚Nasty‘ unterschrieben hat, fiel es Byrne nach eigener Aussage schwer, in ‚If I Had Legs I’d Kick You‘ gemein zu A$AP Rocky zu sein, weil dieser „so nett“ gewesen sei. Im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin verriet sie: „Ich kannte Rockys Musik und natürlich ist er Teil einer außergewöhnlich prominenten Beziehung. Aber er ist unglaublich talentiert. Er hätte nicht freundlicher sein können.“

Die ‚Brautalarm‘-Darstellerin schwärmte: „Er hat sehr hart gearbeitet und besitzt ein fast übernatürliches Charisma. Aber meine Figur musste gemein zu ihm sein, und das fiel mir wirklich schwer, weil er so nett war.“ Byrne scherzte außerdem, dass Cast und Crew „alle darauf gewartet“ hätten, dass Rockys Partnerin Rihanna ihn einmal zum Set von ‚If I Had Legs I’d Kick You‘ begleiten würde.