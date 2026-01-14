Stars Laut Polizei: Kiefer Sutherland in Hollywood wegen mutmaßlicher Körperverletzung festgenommen

Kiefer Sutherland - November 2025 - Famous - Tinsel Town World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er einen Mann bedroht haben soll.

Kiefer Sutherland wurde laut Polizei festgenommen, nachdem er angeblich einen Fahrdienstfahrer angegriffen hat.

Der 59-jährige Schauspieler wurde am Montag (12. Januar) an der Kreuzung Sunset Boulevard und Fairfax Avenue in Hollywood nach dem mutmaßlichen Vorfall in Gewahrsam genommen. Laut ‚NBC News‘ erklärte der Polizeibeamte Kevin Terzes per E-Mail: „Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, später als Kiefer Sutherland identifiziert, ein Fahrdienstfahrzeug betrat, den Fahrer (das Opfer) körperlich angegriffen und dem Opfer strafrechtliche Drohungen ausgesprochen hat.“

Der Beamte fügte hinzu, dass das Opfer keine Verletzungen erlitten habe, die eine medizinische Behandlung erforderlich machten. Sutherland wurde gegen 4 Uhr morgens am Montag ins Gefängnis gebracht, jedoch später gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wieder freigelassen. Der ’24‘-Star – Sohn von Schauspiel-Ikone Donald Sutherland, der 2024 im Alter von 88 Jahren starb – soll am 2. Februar vor Gericht erscheinen.

Sutherlands Vertreter reagierten bislang nicht auf eine Anfrage von ‚NBC News‘. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler verhaftet wurde. Er saß bereits dreimal im Gefängnis, zuletzt 2007, als er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu 48 Tagen Haft verurteilt wurde. 2016 gestand Sutherland gegenüber ‚Rolling Stone Country‘: „Ich war ein paar Mal im Knast in meinem Leben, weil ich unglaublich dumme Sachen gemacht habe, und ich kann euch sagen: Das Erste, was man verliert, wenn man diese Türen durchschreitet, ist die Würde.“

2009 wurde Sutherland festgenommen, nachdem er angeblich eine Modedesignerin in einem Nachtclub in New York City angegriffen hatte. Doch die Anklage wegen Körperverletzung wurde später fallengelassen. Außerdem wurde er 2020 nach einem illegalen Wendemanöver mit seinem Auto in Kalifornien festgenommen.