Mehrteiliges Projekt über die Beatles Laut Ringo Starr: Barry Keoghan soll ihn in Biopic spielen

Barry Keoghan (rechts) soll offenbar Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr verkörpern. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 20:46 Uhr

Ringo Starr hat offenbar bestätigt, dass Barry Keoghan ihn in dem mehrteiligen Filmprojekt über die Beatles spielen wird. Gerüchte über die Besetzung der vier Pilzköpfe gibt es seit Monaten.

Gerüchte gibt es bereits seit einigen Monaten, nun hat Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (84) offenbar bestätigt, wer ihn in dem mehrteiligen Filmprojekt über die berühmten Pilzköpfe verkörpern wird. Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte Starr, dass "Saltburn"-Hauptdarsteller Barry Keoghan (32) in die Rolle schlüpfen wird.

"Ich finde es großartig", antwortete der ehemalige Beatle auf die Frage, was er von der Besetzung für das Projekt von Regisseur Sam Mendes (58) hält. "Ich glaube, er ist irgendwo und nimm Schlagzeug-Unterricht, und ich hoffe nicht zu viel", fügte er hinzu.

Das ist bereits über das mehrteilige Beatles-Biopic bekannt

Das Filmprojekt von Sony Pictures soll aus vier Teilen bestehen, jedem Beatle wird ein Film gewidmet, in dem die Geschichte der Band aus dessen jeweiliger Perspektive erzählt werden soll. Berichten zufolge soll neben Barry Keoghan "Gladiator 2"-Star Paul Mescal (28) die bedeutsame Rolle von Paul McCartney (82) an Land gezogen haben. In die Rolle des 1980 ermordeten John Lennon (1940-1980) soll angeblich "Triangle of Sadness"-Star Harris Dickinson (28) schlüpfen, der an Krebs verstorbene George Harrison (1943-2001) soll demnach von Schauspieler Charlie Rowe (28) verkörpert werden. Eine offizielle Casting-Bestätigung vonseiten der Produktionsfirma gibt es allerdings noch nicht.

In welcher Reihenfolge Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr und George Harrison ihr filmisches Denkmal erhalten, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass die Produktion des ambitionierten Filmprojekts bereits 2025 starten soll und die Filme bis 2027 allesamt veröffentlicht werden.