Stars Lea Michele hat ihrem Sohn ‚Glee‘ gezeigt

Lea MIchele - Arpil 2023 - Time100 Gala - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 14:00 Uhr

Die Musical-Serie hat einen neuen Fan - den fünfjährigen Sohn von Hauptdarstellerin Lea Michele.

Lea Michele hat zusammen mit ihrem Sohn ‚Glee‘ geschaut.

Die Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Zandy Reich die Kinder Ever (5) und Emery (15 Monate). Lea wurde durch ihre Rolle als Rachel Berry in der Musical-Drama-Serie berühmt, die von 2009 bis 2015 lief. Langsam beginnt sie, ihr Werk auch ihrem älteren Kind näherzubringen, beginnend mit ihrer Version von ‚Let It Go‘ aus der ersten Folge der sechsten Staffel.

Die 39-Jährige erzählte gegenüber ‚People‘, dass Ever total auf den Animationsfilm ‚Die Eiskönigin‘ steht, in dem ‚Let It Go‘ vorkommt. Deshalb betrachtete sie die ‚Glee‘-Szene als perfekten Einstieg. „Er fängt an zu verstehen, dass Mama Sängerin ist, und ich wollte ihm zeigen, wie ich ein Lied singe“, plauderte sie aus.

Der kleine Ever hat Lea bereits auf der Bühne im Broadway-Musical ‚Funny Girl‘ gesehen. Daher weiß er zwar, was seine Mama beruflich macht, aber ‚Glee‘ hat er noch nicht so richtig verstanden. „Er versteht nicht, dass es eine Fernsehsendung war“, erklärte die Sängerin.

Trotz seiner Liebe zu ‚Die Eiskönigin‘ hat Ever noch nicht erfahren, dass Leas guter Freund Jonathan Groff eine der Hauptstimmen im Film ist. „Wir haben ihm noch nicht erzählt, dass Onkel Jonathan Kristoff ist. Das möchte ich so lange wie möglich geheim halten“, verriet sie.

Obwohl ‚Glee‘ schon seit einem Jahrzehnt beendet ist, liebt es Lea, der Serie während ihrer Tour Tribut zu zollen, indem sie das Publikum nach seinen Lieblingscoverversionen fragt. „Das ist einfach ein ganz besonderer Moment für mich, weil er so viele Erinnerungen an Lieder zurückbringt, die ich in der Show gesungen habe, oder Dinge, die bei den Fans Resonanz gefunden haben, an die ich mich vielleicht nicht erinnere, die aber für sie viel bedeutet haben“, schilderte sie.