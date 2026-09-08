Film Lea Seydouxs Rolle in ‚Gentle Monster‘ war wie ein ‚Puzzleteil, das an seinen Platz fällt‘

Léa Seydoux - DUNE: PART TWO - WORLD PREMIERE - LONDON - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 18:00 Uhr

Lea Seydouxs Rolle in 'Gentle Monster' war wie ein 'Puzzleteil, das an seinen Platz fällt'.

Regisseurin Marie Kreutzer beschreibt die Besetzung von Lea Seydoux in ihrem Film ‚Gentle Monster‘ als ein „Puzzleteil, das an seinen Platz fällt“.

Die 41-jährige Schauspielerin spielt in dem Film Lucy Weiss, eine erfolgreiche Pianistin, deren Leben aus den Fugen gerät, als ihr Mann der illegalen Ausbeutung von Kindern im Internet beschuldigt wird. Für diese Rolle sei die ehemalige Bond-Darstellerin Lea Seydoux die perfekte Besetzung gewesen, so Kreutzer. Im Gespräch mit ‚Gold Derby‘ erklärte sie: „Mit jeder anderen Schauspielerin, die ich in Betracht gezogen habe, wäre es ein anderer Film geworden. Als Lea Seydouxs Name zum ersten Mal fiel, fühlte es sich sofort richtig an: wie ein Puzzleteil, das an seinen Platz fällt. Ich hatte viele ihrer Filme gesehen und sie als Schauspielerin immer bewundert.“

Die beiden führten ein kurzes Gespräch auf Zoom und nach wenigen Minuten war klar, dass sie zusammenarbeiten würden. „Bei der Arbeit mit Schauspielern muss man sich auf ihre Arbeitsweise einstellen und einen gemeinsamen Nenner sowie eine gemeinsame Sprache finden. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, und es wird nie langweilig“, so die Filmemacherin weiter.

Besonders beeindruckt war Kreutzer von Lea Seydoux‘ Unvorhersehbarkeit vor der Kamera: „Mit Lea war es großartig, weil sie im Moment ist, wenn die Kamera läuft. Das ist für mich die wichtigste Eigenschaft einer Schauspielerin: einfach wirklich präsent zu sein. Ich gebe Schauspielern viel Raum und Flexibilität für ihre eigene Interpretation. Ich stand immer direkt neben der Kamera und habe sie beobachtet, nicht den Monitor, sondern sie selbst, was ich bei Schauspielern immer so mache. Und es war so unvorhersehbar, was sie tun und wie sie ihre Texte sagen würde.“ Eine weitere wichtige Rolle in dem Film ist Lucy Weiss‘ Mutter Eloise, gespielt von Catherine Deneuve. Obwohl die Verpflichtung einer solchen Legende wie Deneuve hätte kompliziert sein können, verlief der Prozess überraschend schnell, wie Kreutzer verriet: „Das Tolle an jemandem wie Catherine Deneuve ist, dass es ihr egal sein kann, was sie tut – weil sie eine Legende und eine Ikone ist.“