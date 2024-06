Film Lee Isaac Chung: Das Cast der ‚Twisters‘-Dreharbeiten war Elementen ausgesetzt

Lee Isaac Chung - January 2020 - Getty Images - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 18:00 Uhr

Lee Isaac Chung erzählte, dass das Cast von ‚Twisters‘ während der Dreharbeiten zu dem Katastrophenfilm den Elementen ausgesetzt gewesen sei.

Der 45-jährige Filmemacher inszenierte das Sequel des Tornado-Streifens ‚Twister‘ von 1996 und brachte die Stars, darunter Glen Powell und Daisy Edgar-Jones, bis an ihre Grenzen, um sicherstellen zu können, dass der Film „so realistisch wie nur möglich“ ist.

Lee verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Das ist eine elementare Geschichte, also wollte ich, dass wir so realistisch wie nur möglich vorgehen. Wir haben echt alles auf den Kopf gestellt. Wir haben Düsentriebwerke gehabt, die explodierten. Wir hatten so riesige Ventilatoren, dass man ohne Ohrstöpsel sein Gehör verlieren würde. Wir haben unser Cast mit allem möglichen bombardiert – mit Dreck, Wind, Eis.“ Chung erklärte zudem, dass der Film während der Tornado-Saison in Oklahoma gedreht wurde, was die Komplexität der Produktion erhöht habe. Der ‚Minari‘-Regisseur sagte: „Das ist hart gewesen. Das unvorhersehbare Wetter hat viele Probleme und Verzögerungen verursacht. Es war meine Entscheidung, das in der Tornado-Saison zu drehen, aber ehrlich gesagt kann ich immer noch nicht glauben, dass wir es tatsächlich gemacht haben.“ Glen sei überzeugt davon, dass die Zuschauer das Sequel lieben werden, weil er nach seiner Hauptrolle in ‚Top Gun: Maverick‘ weiß, was es braucht, um an einen erfolgreichen Film anzuknüpfen.