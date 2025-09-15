Musik Legendärer Monkees-Songwriter ist tot

The Monkees - AVALON - 1967 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 09:00 Uhr

Der Songwriter der legendären Band, Bobby Hart, ist gestorben.

Bobby Hart ist gestorben.

Der Star, der eine Hälfte des legendären Songwriter-Duos Boyce and Hart darstellte, die hinter einigen der größten Hits von The Monkees standen, darunter ‚I Wanna Be Free‘ und ‚Last Train to Clarksville‘, verstarb am Mittwoch (10. September) im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, Kalifornien. Unter eine Instagram-Fotoreihe mit Bildern von Bobby sowie Aufnahmen von ihm mit Tommy Boyce schrieb die Popband der 1960er Jahre – ursprünglich bestehend aus Micky Dolenz, Davy Jones, Michael Nesmith und Peter Tork: „Sehr traurige Nachrichten: Bobby Hart, das Songwriting-Kraftpaket, das eine Hälfte des Duos war, das für so viele Monkees-Songs verantwortlich war, ist gestorben. Gemeinsam mit Partner Tommy Boyce schrieb Bobby Tracks wie ‚I Wanna Be Free‘, ‚Last Train to Clarksville‘, das ikonische Monkees-Theme und so viele weitere, zusätzlich zu seiner Solo-Songwriter-Karriere mit Hits wie ‚Hurts So Bad‘ für Little Anthony and the Imperials. Er wird für sein unglaubliches Talent und seine ihm angeborene Spiritualität in Erinnerung bleiben.“

Im Statement stand weiter zu lesen: „Bobby sagte: ‚Es ist interessant und befriedigend, all die Jahre später zurückzublicken und zu sehen, dass die Monkees immer noch da sind und dass sie irgendwo gespielt werden. Die Platten selbst sind Evergreens, die über Jahre und Jahre verkauft wurden. Sie klingen immer noch ziemlich frisch und dass wir die Gelegenheit hatten, so viel Musik zu machen, die mit Bildern verbunden war, das scheint fast zu garantieren, dass sie ein eigenes Leben haben werden, das wahrscheinlich weit über meines hinausreichen wird.‘ Du wirst so sehr vermisst werden, Bobby.“

Micky Dolenz, das einzige noch lebende Mitglied der Monkees, zollte Hart ebenfalls Tribut. Er sagte in einer Erklärung am Sonntag (14. September): „Ein weiterer Großer ist gegangen. Bobby Hart, der zusammen mit Tommy Boyce einige der größten Hits der Monkees schrieb und produzierte, hat nicht nur wesentlich zum kommerziellen Erfolg der Monkees beigetragen, sondern noch wichtiger zum Wesen, zum eigentlichen Geist des gesamten Projekts. Sein Talent, sein Charisma, sein Humor und seine Ruhe angesichts dessen, was manchmal nicht weniger als eine manische Achterbahnfahrt war, brachten oft ein Gefühl von Frieden, das alle um ihn herum ermutigte. Er war die Stille im Auge des Hurrikans.“