Stars Leigh-Anne Pinnock hofft auf ‚wirkungsvolles‘ Little-Mix-Comeback

Leigh-Anne - Capital’s Jingle Bell Ball with Barclaycard 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 18:00 Uhr

Leigh-Anne Pinnock möchte, dass ein Comeback von Little Mix „wirkungsvoll“ ist.

Die 33-jährige Popsängerin konzentriert sich derzeit auf ihre Solokarriere, nachdem die Girlgroup 2022 eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegte. Irgendwann wollen sie sich wieder vereinen, aber Leigh-Anne ist der Meinung, dass sie und ihre Bandkolleginnen Jade Thirlwall und Perrie Edwards noch etwas mit der Wiedervereinigung warten sollten.

Am Montag (21. Juli) sagte Leigh-Anne in der ‚Hits Radio Breakfast Show‘: „Wir können jetzt keine Wiedervereinigung machen, denn sonst wäre es nicht so wirkungsvoll. Lasst uns erstmal unsere Solo-Karrieren genießen, Mann.“ Ganz ausschließen will sie eine Reunion aber auf keinen Fall, auch für die Fans: „Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute Little Mix vermissen.“ Aktuell will sich Leigh-Anna aber auf ihre Solo-Projekte konzentrieren und sagt, dass ihre Fans damit erst einmal vorlieb nehmen müssen. „Was wir machen könnten: Wir könnten unsere Solo-Sachen weitermachen, so ein bisschen wie bei Blackpink – das wäre ziemlich ikonisch. Oder eine Show machen, wo wir alle unsere Solosachen performen – das wäre krass.“

Leigh-Anne hatte zuvor offenbart, dass sie und ihre Little-Mix-Kolleginnen kurzzeitig überlegt hatten, die Pause doch abzusagen, nachdem sie auf der ‚Confetti‘-Tour so viel Spaß hatten – letztlich aber überzeugt sind, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sich auf ihre Soloprojekte zu konzentrieren. Leigh-Anne verriet außerdem, dass sie sich eine Reunion der britischen R B-Gruppe Honeyz wünschen würde, da sie deren Songs früher bei Talentwettbewerben gesungen hat. Auf die Frage, welche Band sie gerne wiedervereint sehen würde, sagte sie: „Ich habe früher Honeyz bei Talentwettbewerben gesungen, also: die Honeyz.“

Leigh-Anne hat gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Fußballspieler Andre Gray, drei Jahre alte Zwillingsmädchen, deren Namen sie bis jetzt nicht öffentlich gemacht hat. Sie erklärte kürzlich, dass sie sich bereits einer Eltern-WhatsApp-Gruppe angeschlossen habe, in Vorbereitung darauf, dass die beiden bald eingeschult werden. Die ‚Been a Minute‘-Sängerin sagte: „Die WhatsApp-Gruppe geht schon richtig ab, und ich bin ein bisschen überfordert – aber für sie will ich schon dabei sein und die Eltern kennenlernen und all das!“