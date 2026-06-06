Stars Little Mix versuchte, Perrie Edwards mit Prinz Harry zu verkuppeln

Perrie Edwards - December 2024 - Capital's Jingle Bell Ball - O2 Arena - London -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Perrie Edwards‘ Little-Mix-Bandkolleginnen versuchten einst, sie mit Prinz Harry zu verkuppeln.

Die 32-jährige Sängerin gab zu, dass ihr die Situation peinlich war, nachdem ihre Bandkolleginnen Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock es für eine gute Idee hielten, sie mit dem Herzog von Sussex zu verkuppeln, nachdem sie ihn bei einer royalen Veranstaltung getroffen hatten.

Im Gespräch in der ‚Capital Evening Show with Jimmy Hill‘, um ihre neue Single ‚Passenger Princess‘ zu bewerben, sagte Perrie: „Ja, ich habe Prinz Harry getroffen.“ Jimmy fragte: „Hast du? Wie war er?“ Perrie antwortete: „Wirklich nett. Wir sind bei der Royal Variety aufgetreten, heißt das so? Und dort haben wir Prinz Harry getroffen. Und ich war damals Single, und die Mädchen sagten: ‚Oh, du und Prinz Harry.‘ Und ich sagte: ‚Lasst es sein!'“ Sie verriet aber weiter, dass die Situation scheinbar mehr ein Scherz gewesen war: „Ja, wenn eine von uns Single war, hätten wir sie im Grunde mit jedem verkuppelt. Nicht, dass Prinz Harry irgendjemand wäre, wir lieben Prinz Harry! Aber ihr wisst, was ich meine, damals war es so: ‚Oh, du bist Single und er ist Single!'“

Jimmy sagte daraufhin: „Ich meine, er ist auch jetzt noch ein sehr gut aussehender Mann, aber als er jünger war, war er wirklich heiß.“ Perrie antwortete: „Ja, das lag daran, dass er ein bisschen ein Bad Boy war, oder?“ Und Jimmy sagte: „Ja, er war der Bad Boy! Aber rückblickend glaube ich nicht, dass er wirklich so ein großer Bad Boy war.“ Perrie fuhr fort: „Nun, für einen Royal schon! Trinken und feiern und eine gute alte Zeit haben – das wurde ein bisschen missbilligt.“

Perries Bandkollegin Jade Thirlwall hatte ebenfalls erst vor kurzem verraten, dass sie versuchte, bei Prinz Harry „eine Stimmung zu erspüren“, aber verlegen wurde, als der Rest der Gruppe vorschlug, dass die beiden zusammenfinden könnten, weil sie damals beide Single waren. Im Gespräch mit Nick Grimshaw in dessen BBC-Sounds-Podcast ‚Sidetracked‘ sagte sie: „Ich war damals Single und alle Mädchen sagten: ‚Oh, Harry. Du könntest eine Chance haben!‘ Ich dachte: ‚Oh Gott, jetzt geht’s los.‘ Sie waren solche Freundinnen. Und dann ging er die Reihe entlang und ich wurde nervös.“ Es sei ihr eigentlich nicht mal wichtig gewesen, verrät sie, doch plötzlich lief in ihrem Kopf ‚Plötzlich Prinzessin‘ ab: „Ich schüttelte ihm die Hand und ich glaube, es war Jesy, die so machte: ‚Ohhhh.‘ Ich dachte: ‚Nicht vor dem Prinzen von England!‘ Ich bin absolut für Wing Women, aber nicht in dieser Situation. Er muss gedacht haben: ‚Was für eine Verrückte!'“

Obwohl sie zunächst nicht an Harry interessiert war, gab die ‚Angel Of My Dreams‘-Sängerin – die mit Rizzle-Kicks-Star Jordan Stephens liiert ist – zu, dass das Necken ihrer Bandkolleginnen sie dazu brachte, nach einem Funken mit dem Prinzen zu suchen. Es gab jedoch keine besondere Verbindung zwischen ihnen. Sie sagte: „Ich kann ohnehin nicht flirten, also war da definitiv nichts in der Art. Vielleicht habe ich den Händedruck ein wenig länger gehalten, um eine Stimmung zu erspüren. Da war keine. Ich wünsche ihm alles Gute.“