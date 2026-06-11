Stars Jesy Nelson: Schwester nimmt sie nach Perrie Edwards‘ Vorwürfen in Schutz

Jesy Nelson - SEP 18 - Getty - HMV Oxford Street Little Mix Signing BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 18:00 Uhr

Das Verhältnis der beiden Little-Mix-Stars ist seit Jesy Nelsons Ausstieg im Jahr 2020 zerrüttet.

Jesy Nelsons Schwester hat Perrie Edwards scharf kritisiert, nachdem diese ihre frühere Little Mix-Kollegin als „schwierig“ bezeichnet hatte.

Perrie hatte im Podcast ‚Great Company‘ von Jamie Laing über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer ehemaligen Bandkollegin gesprochen und erklärt, sie habe Jesy endgültig aus ihrem Leben ausschließen müssen. „Was mich am meisten ärgert, und ich muss aufpassen, wie ich das sage, weil ich nicht wie eine B**** wirken will, aber was mich wirklich stört, ist, wenn solche Situationen passieren und die andere Person keine Verantwortung übernimmt“, offenbarte die Sängerin. „Das bringt mein Blut zum Kochen!“

Perrie fügte hinzu, dass sie Jesy nicht die Schuld an allem geben wolle. „Ich sage nicht, dass sie dieses verdammte Monster ist und alles ihre Schuld war, aber übernimm etwas Verantwortung für dein Verhalten und erkenne, dass du schwierig warst. Du hattest schwierige Momente“, sagte die 32-Jährige.

Während Jesy selbst noch nicht auf das Interview reagiert hat, meldete sich ihre Schwester Jade am Donnerstag (11. Juni) mit einem ausführlichen Instagram-Statement zu Wort. „Die Leute sagen im Leben, man soll die größere Person sein und schweigen, aber manchmal bringt das eigentlich nichts“, erklärte sie. Anschließend nahm sie Bezug auf Jesys Vergangenheit mit Little Mix. „Ich habe meine Schwester viele, viele Jahre durch die Hölle gehen sehen, und nur sehr wenige werden jemals verstehen, wie es ist, wegen seines Aussehens gemobbt, gequält und niedergemacht zu werden“, schilderte Jade.

Es sei einfach zu sagen, man solle solche Anfeindungen ignorieren. „Aber bis man selbst in dieser Situation ist, weiß man nie wirklich, wie es jemanden beeinflusst“, ergänzte Jade. Jesy verließ Little Mix im Dezember 2020 nach neun Jahren und begründete ihren Ausstieg mit den Auswirkungen des öffentlichen Drucks auf ihre psychische Gesundheit. Perrie, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock führten Little Mix anschließend als Trio weiter, bevor die Gruppe 2022 pausierte, damit alle Mitglieder Solokarrieren verfolgen konnten.

In ihrem Statement berichtete Jade, dass sich Jesys psychische Gesundheit so sehr verschlechtert habe, dass sie zweimal versucht habe, sich das Leben zu nehmen – einmal 2013 und einmal 2020, nur wenige Tage bevor sie die Band verließ. Das zeige, „in welchem dunklen Zustand“ sich die Musikerin damals befunden habe. „Sie ist sich bewusst, dass sie schwierig war, sie weiß, dass sie schwer zu handhaben war. Aber wenn irgendein anderer Mensch mit einer Trennung, Angst oder dem Leben zu kämpfen hatte, war sie trotzdem für ihn da!“, betonte Jade.