Musik Leigh-Anne veröffentlicht ihre neue Single ‚Nature‘

Leigh-Anne - Capital’s Jingle Bell Ball with Barclaycard 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2024, 12:00 Uhr

Die Musikerin hat ihre neueste Solo-Single auf den Markt gebracht.

Leigh-Anne hat ihre neueste Solo-Single ‚Nature‘ auf den Markt gebracht.

Der neue Song war der vor kurzem veröffentlichten EP ‚No Hard Feelings‘ des Stars hinzugefügt worden, wobei das ehemalige Little-Mix-Bandmitglied den neuen Track in dieser Woche bei ihrem ersten Solo-Auftritt im Londoner Lafayette vorstellte.

Über die neue Single verriet die Künstlerin über die sozialen Medien: „Als Dankeschön für all eure Liebe und Unterstützung bisher füge ich dem Projekt einen ganz BRANDNEUEN SONG hinzu … er heißt ‚Nature‘. Nichts ist besser, als ihn gestern Abend bei meiner ersten Headliner-Show zum ersten Mal live gespielt zu haben. Das ist ein weiterer echt besonderer Song, der aus meinem Schreibcamp in Jamaika stammt, und ich bin sehr stolz auf ihn.“ Die ‚Don’t Say Love‘-Hitmacherin kündigte zudem eine kurze Tournee für Oktober an, darunter wird sie am 28. Oktober bei einem Konzert im Londoner Koko auftreten. Tickets werden ab dem 19. Juni im Vorverkauf erhältlich sein, der allgemeine Verkauf folgt am 21. Juni. Leigh-Anne gab vor kurzem zu, dass es trotz des Erfolgs von Little Mix schwierig gewesen sei, ihre Solokarriere zu starten, insbesondere wegen dem Aufstieg von TikTok. Die Sängerin verriet gegenüber dem ‚+44‘-Podcast von Amazon Music: „Das ist eine schwierige Art von Übergang gewesen. Ich erinnere mich daran, als wir ‚Shout Out To My Ex‘ aufgenommen haben und als das Streaming anfing, die Oberhand zu gewinnen und es wirklich an Fahrt aufnahm.” Die Musikerin habe akzeptiert, dass nicht alle Little-Mix-Fans ihre Solosongs gut finden werden.